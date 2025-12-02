Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeş - Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei

FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 13:28

Comentarii
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei

Cupa României - Sport Pictures

Cupa României programează marţi primele meciuri din runda a doua a grupelor. Oţelul Galaţi, FC Argeş sau Rapid revin în lupta pentru trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de marţi va începe cu duelul CSC Dumbrăvița – CSM Slatina ce se va desfăşura începând cu ora 14:00. De la ora 17:00, vor avea loc partidele CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna şi Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi.

Programul complet al Cupei României, runda 2

Cel mai tare meci din Cupa României al zilei de marţi este cel dintre FC Argeş şi Rapid, ce se va disputa de la ora 19:30.

Marți, 2 decembrie

  • CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, 14:00
  • CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna, 17:00
  • Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi, 17:00
  • FC Argeș – Rapid București, 19:30

Miercuri, 3 decembrie

  • Sanatatea Cluj – Gloria Bistrita, 14:00
  • FC Botoșani – FC Hermannstadt, 17:00
  • Farul Constanța – Dinamo București, 18:30
  • UTA Arad – FCSB, 21:30

Joi, 4 decembrie

  • Sporting Liesti – Metalul Buzau, 14:00
  • Sepsi Sf. Gheorghe – ‘U’ Cluj, 16:15
  • Metaloglobus București – CFR Cluj, 18:30
  • Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova, 21:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Observator
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
13:09
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial
12:49
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”
12:09
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem”
11:47
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro”
11:42
Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă”
11:23
Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând