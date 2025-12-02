FC Argeş - Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei - Antena Sport

Cupa României programează marţi primele meciuri din runda a doua a grupelor. Oţelul Galaţi, FC Argeş sau Rapid revin în lupta pentru trofeu.
Ziua de marţi va începe cu duelul CSC Dumbrăvița – CSM Slatina ce se va desfăşura începând cu ora 14:00. De la ora 17:00, vor avea loc partidele CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna şi Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi.
Programul complet al Cupei României, runda 2
Cel mai tare meci din Cupa României al zilei de marţi este cel dintre FC Argeş şi Rapid, ce se va disputa de la ora 19:30.
Marți, 2 decembrie
- CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, 14:00
- CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna, 17:00
- Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi, 17:00
- FC Argeș – Rapid București, 19:30
Miercuri, 3 decembrie
- Sanatatea Cluj – Gloria Bistrita, 14:00
- FC Botoșani – FC Hermannstadt, 17:00
- Farul Constanța – Dinamo București, 18:30
- UTA Arad – FCSB, 21:30
Joi, 4 decembrie
- Sporting Liesti – Metalul Buzau, 14:00
- Sepsi Sf. Gheorghe – ‘U’ Cluj, 16:15
- Metaloglobus București – CFR Cluj, 18:30
- Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova, 21:00
