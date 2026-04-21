FC Argeș – U Cluj LIVE TEXT (19:30). Prima semifinală din Cupa României. Echipele de start

FC Argeș – U Cluj, prima semifinală din Cupa României, se va disputa azi, de la ora 19:30. În a doua semifinală se vor înfrunta Dinamo și Universitatea Craiova joi, de la ora 20:30.
U Cluj a câștigat partida disputată cu FC Argeș în play-off, în urmă cu o lună. Clujenii s-au impus la limită pe terenul piteștenilor, scor 1-0, Cătălin Căbuz având o gafă uluitoare.
FC Argeș – U Cluj LIVE TEXT (19:30)
Echipele de start:
FC Argeş (5-3-2): Căbuz – Tofan, Sadriu, Tudose, Garutti, Borţa – Rădescu, V. Rață, Sierra – Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone
U Cluj (4-2-3-1): Lefter – Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Silva – Codrea, Bic – Macalou, Nistor, Fabry – Jovo Lukic Antrenor: Cristiano Bergodi
În sezonul regular, cele două formații și-au împărțit victoriile. FC Argeș a câștigat cu 1-0 în tur, în timp ce U Cluj s-a impus clar în retur, scor 3-1.
U Cluj vine după primul eșec suferit în play-off, scor 1-2, cu Dinamo. Clujenii au fost egalați în fruntea campionatului de Universitatea Craiova. Oltenii au acumulat și ei 39 de puncte, după victoria cu Rapid (1-0).
De cealaltă parte, FC Argeș nu a mai obținut nicio victorie în ultimele patru meciuri disputate. Trupa lui Bogdan Andone a pierdut dramatic cu CFR Cluj în ultima etapă, scor 0-1, clujenii marcând în prelungiri.
Echipele probabile:
- FC Argeș: Căbuz – Borța, Tudose, Sadriu, Oancea – Sierra, Rădescu, V. Rață – Moldoveanu, Matos, Bettaieb
Antrenor: Bogdan Andone
Absenți: Micovschi (accidentat), Emmers (nerefăcut)
- Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Bic, Drammeh – Macalou, Nistor, El Sawy – Lukic
Antrenor: Cristiano Bergodi
