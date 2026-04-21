FC Argeș – U Cluj LIVE TEXT (19:30). Prima semifinală din Cupa României. Echipele de start

U Cluj a câștigat partida disputată cu FC Argeș în play-off, în urmă cu o lună. Clujenii s-au impus la limită pe terenul piteștenilor, scor 1-0, Cătălin Căbuz având o gafă uluitoare.

FC Argeș – U Cluj, prima semifinală din Cupa României, se va disputa azi, de la ora 19:30. În a doua semifinală se vor înfrunta Dinamo și Universitatea Craiova joi, de la ora 20:30.

În sezonul regular, cele două formații și-au împărțit victoriile. FC Argeș a câștigat cu 1-0 în tur, în timp ce U Cluj s-a impus clar în retur, scor 3-1.

U Cluj vine după primul eșec suferit în play-off, scor 1-2, cu Dinamo. Clujenii au fost egalați în fruntea campionatului de Universitatea Craiova. Oltenii au acumulat și ei 39 de puncte, după victoria cu Rapid (1-0).

De cealaltă parte, FC Argeș nu a mai obținut nicio victorie în ultimele patru meciuri disputate. Trupa lui Bogdan Andone a pierdut dramatic cu CFR Cluj în ultima etapă, scor 0-1, clujenii marcând în prelungiri.