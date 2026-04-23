Filipe Coelho, îngrijorat după ce Craiova s-a calificat în finala Cupei: „Vom vedea cine va juca”

A fost dramatism total pe Arena Națională în semifinala Cupei României, dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Oltenii au obținut calificarea după loviturile de departajare, acolo unde Laurențiu Popescu a fost în zi mare.

După fluierul final, antrenorul oltenilor a vorbit despre joc și a precizat că are mari probleme de efectiv pentru confruntarea următoare din play-off.

Filipe Coelho, îngrijorat de uzura din meciul cu Dinamo

Filipe Coelho s-a declarat încântat de victoria și implicit calificarea Universității Craiova în finala Cupei României, oltenii urmând să înfrunte Universitatea Cluj în ultimul act al competiției.

După finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul „leilor” din Bănie a precizat că echipa sa a meritat succesul, dar s-a declarat îngrijorat de uzura produsă în rândul jucătorilor.

„Cred că suntem o echipă bună A fost o atmosferă bună, pe un stadion greu, am avut multă personalitate. Din prima secundă, am avut câteva ocazii, mai bune decât ale lui Dinamo, dar ne-am pierdut concentrarea în momente cheie, la fazele fixe. Astăzi, am suferit. E un moment important, trebuie să fim însă mai concentrați în aceste momente.