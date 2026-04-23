Filipe Coelho, îngrijorat după ce Craiova s-a calificat în finala Cupei: „Vom vedea cine va juca”

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 23:51

Filipe Coelho, îngrijorat după ce Craiova s-a calificat în finala Cupei: Vom vedea cine va juca”

Filipe Coelho / Sportpictures

A fost dramatism total pe Arena Națională în semifinala Cupei României, dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Oltenii au obținut calificarea după loviturile de departajare, acolo unde Laurențiu Popescu a fost în zi mare.

După fluierul final, antrenorul oltenilor a vorbit despre joc și a precizat că are mari probleme de efectiv pentru confruntarea următoare din play-off.

Filipe Coelho, îngrijorat de uzura din meciul cu Dinamo

Filipe Coelho s-a declarat încântat de victoria și implicit calificarea Universității Craiova în finala Cupei României, oltenii urmând să înfrunte Universitatea Cluj în ultimul act al competiției.

După finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul „leilor” din Bănie a precizat că echipa sa a meritat succesul, dar s-a declarat îngrijorat de uzura produsă în rândul jucătorilor.

„Cred că suntem o echipă bună A fost o atmosferă bună, pe un stadion greu, am avut multă personalitate. Din prima secundă, am avut câteva ocazii, mai bune decât ale lui Dinamo, dar ne-am pierdut concentrarea în momente cheie, la fazele fixe. Astăzi, am suferit. E un moment important, trebuie să fim însă mai concentrați în aceste momente.

Cred că în final meritam calificarea. Ne respectăm adversarul, dar cred că am meritat. A trebuit să luăm anumite decizii, vreau să rulez mai mulți jucători. Screciu a jucat 90 de minute. Când am luat gol, a fost greșeala mea și a întregii echipe. Sunt fericit de Badelj astăzi. (n. r. Popescu) Și-a făcut bine treaba, este o seară specială pentru el și pentru noi.

Este un băiat modest, îi place să muncească și cred că merită acest moment, el și toți cei care au executat au fost concentrați. Nu cred că a fost vorba de noroc, sunt momente emoționale. Nu am întrebat cine execută, decizia a fost a lor. Sunt îngrijorat de recuperarea jucătorilor. Am jucat acum trei zile și acum vine altul după ce am jucat 120 minute, dar măcar suntem fericiți. Vom vedea cine va putea juca. De mâine ne gândim la următorul meci.

Am venit la Craiova să muncesc, să îmi fac treaba. Am analizat echipa, am văzut multă calitate, sunt aici din cauza lor. Cred că lucrăm bine, dar linia dintre succes și eșec este una foarte fină”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

Investiţia preferată a românilor în 2025 a luat-o în jos. Maximul istoric, atins în ianuarie
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
