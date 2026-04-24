Zeljko Kopic, resemnat după eliminarea din Cupă: „Fotbalul nu poate fi controlat întotdeauna”. Mesaj special pentru suporteri

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 0:08

Zeljko Kopic / Sportpictures

Dezamăgire la Dinamo București, după ce formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat calificarea în finala Cupei României. „Câinii” au fost învinși de Universitatea Craiova la loviturile de departajare, asta după ce a fost egalată în minutul 119.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul formației alb-roșii a analizat disputa de pe Arena Națională și a tras concluziile sale după ce echipa sa a fost eliminată dramatic în faza semifinalelor.

Zeljko Kopic: „Pușcaș a tras mult de el”

„Am luptat 120 de minute, fiecare are propria părere acum. Prima repriză am făcut două schimbări rapide din cauza accidentărilor, ne-a afectat jocul. La pauză am făcut a treia schimbare pentru a schimba sistemul, adversarul juca mult între linii. Pușcaș a tras mult de el. Craiova a fost mai proaspătă în prelungiri, au avut energie. Am încercat să echilibrăm la centru cu Cristi Mihai, dar au presat mult și au venit cu centrări, de unde a venit și golul.

Mă gândesc la echipă, la club și la suporteri. Ce au făcut a fost extraordinar. Gândurile sunt conectate cu emoțiile, e greu pentru mine și pentru noi. Era clar că rămânem fără energie pe final. Am încercat să apărăm rezultatul, dar nu am putut, am luat gol și nu este despre a da vina pe cineva, ci doar sunt nemulțumit de rezultatul final.

Am avut multe momente în acest sezon când am avut noroc, dar să faci două schimbări așa repede, fotbalul nu poate fi controlat întotdeauna. Partea mentală este importantă. Când joci 120 de minute.. Greșeala se poate întâmpla. În ultimele minute, pierzi ceva, mergi la penalty-uri cu poate nu cea mai bună energie. Acestea au fost cele mai bune opțiuni ale noastre la 11 metri”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
