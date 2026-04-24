„De mâine uităm acest meci” Party-ul Craiovei durează puțin, oltenii visează la event

Universitatea Craiova a reușit în extremis să se califice în finala Cupei României la penalty-uri. A fost 1-1 după prelungiri, cu golul egalizator în minutul 18 al lui Adrian Rus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova vor lupta acum pentru două trofee: cupa și campionatul! Finala Cupei va avea loc pe 13 mai.

Toate gândurile la campionat

Alexandru Cicăldău a fost titular la Universitatea Craiova, însă a fost scos de pe teren în minutul 98.

„Știam că dacă vom veni cu centrări putem să marcăm și golul egalizator. E un sentiment foarte plăcut. În primul rând, pentru că am ajuns în finală. În al doilea rând, pentru că a fost o victorie foarte muncită, o victorie pentru care zic eu că merită felicitat fiecare jucător.

Trebuie să ne bucurăm în această seară, dar de mâine să uităm de acest meci pentru că urmează un meci foarte greu luni (nr. împotriva lui FC Argeș). Ce este valabil astăzi nu mai este valabil mâine.