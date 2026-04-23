Laurenţiu Popescu este unul dintre cei doi eroi ai Universităţii Craiova din semifinala Cupei României cu Dinamo, câştigată de olteni la loviturile de departajare. Meciul s-a încheiat 1-1 după 120 de minute, după care Popescu a apărat două lovituri de la 11 metri, iar Craiova a obţinut biletele pentru finala de la Sibiu, cu U Cluj.

Popescu a ţinut să îi mulţumească şi antrenorului de portari de la Craiova pentru acest succes şi este convins că formaţia din Bănie poate realiza eventul sezonul acesta.

Laurenţiu Popescu a apărat două penalty-uri şi e convins că Universitatea Craiova poate face eventul: “Dorinţa e mare”

“Este o bucurie foarte mare. Îmi doream foarte mult să ajung într-o finală cu Universitatea Craiova din teren. Am mai prins două finale, dar niciodată în teren. Asta a fost o motivaţie foarte mare pentru mine.

A fost un meci foarte greu. Am crezut, asta se întâmplă la fotbal. Din teren pot spune că am fost echipa mai bună. Şi Dinamo a avut câteva situaţii, dar faze fixe. Noi suntem echipa care merita să câştige.

(n.r cât ai analizat adversarii pentru penalty-uri?) Nu pot să spun. Se face o mică şedinţă, îi urmăreşti. E şi meritul antrenorului de portari.