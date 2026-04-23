Laurenţiu Popescu este unul dintre cei doi eroi ai Universităţii Craiova din semifinala Cupei României cu Dinamo, câştigată de olteni la loviturile de departajare. Meciul s-a încheiat 1-1 după 120 de minute, după care Popescu a apărat două lovituri de la 11 metri, iar Craiova a obţinut biletele pentru finala de la Sibiu, cu U Cluj.
Popescu a ţinut să îi mulţumească şi antrenorului de portari de la Craiova pentru acest succes şi este convins că formaţia din Bănie poate realiza eventul sezonul acesta.
Laurenţiu Popescu a apărat două penalty-uri şi e convins că Universitatea Craiova poate face eventul: “Dorinţa e mare”
“Este o bucurie foarte mare. Îmi doream foarte mult să ajung într-o finală cu Universitatea Craiova din teren. Am mai prins două finale, dar niciodată în teren. Asta a fost o motivaţie foarte mare pentru mine.
A fost un meci foarte greu. Am crezut, asta se întâmplă la fotbal. Din teren pot spune că am fost echipa mai bună. Şi Dinamo a avut câteva situaţii, dar faze fixe. Noi suntem echipa care merita să câştige.
(n.r cât ai analizat adversarii pentru penalty-uri?) Nu pot să spun. Se face o mică şedinţă, îi urmăreşti. E şi meritul antrenorului de portari.
Dorinţa e mare, sunt de mulţi ani la Universitatea Craiova. Bucuria e incredibilă. Să egalăm în minutul 119 şi după să câştigăm la penalty-uri. Abia aştept să ajung la vestiare. Pot să spun că avem un grup foarte bun, mare. Suntem şi prieteni şi asta contează foarte mult. Putem să câştigăm şi campionatul şi Cupa României.
Nu o să dormim prea mult, până ajungem la Craiova. Mâine avem antrenament, recuperare. Urmează un meci incredibil de greu la FC Argeş şi bucuria se termină la meci”, a declarat Laurenţiu Popescu, potrivit primasport.ro.
