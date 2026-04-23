Primul nume care a refuzat banca tehnică a FCSB-ului: “Este onorat, dar caută ceva mai bun”

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB, iar primul nume la care Gigi Becali şi Meme Stoica s-au gândit pentru a prelua imediat echipa a fost cel al lui Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul nu a stat mult pe gânduri şi a refuzat propunerea venită din România, cu toate că este fără angajament. Meme Stoica şi Becali sperau ca Elias Charalambous să vină până în vară, după care la FCSB să fie numit un alt antrenor. Antrenorul a declinat propunerea, iar presa din Cipru a relatat informaţia.

“Este onorat că foștii săi angajatori nu l-au uitat, dar se gândește să caute ceva mai bun în viitor”, au scris jurnaliştii din Cipru.

“În prezent, antrenorul cipriot se odihnește și se antrenează în același timp, urmând să caute un nou post în viitorul apropiat”, mai scrie sursa menţionată.

Totuşi, potrivit celor de la Cyprus Times, antrenorul are pe masă o propunere din partea celor de la Iraklis Salonic, formație care a promovat pe prima scenă a fotbalului elen.