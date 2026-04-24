Gestul exemplar făcut de Filipe Coelho, imediat după ce Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României

Alex Masgras Publicat: 24 aprilie 2026, 0:39

Filipe Coelho şi Zeljko Kopic / Sport Pictures

Universitatea Craiova s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins-o pe Dinamo la loviturile de departajare. “Câinii” au deschis scorul în minutul 105, prin Kennedy Boateng, dar oltenii au reuşit să restabilească egalitatea în minutul 118, atunci când a înscris Adrian Rus.

La loviturile de departajare, Laurenţiu Popescu a apărat două lovituri de departajare, iar oltenii au obţinut biletele pentru finala de la Sibiu. Imediat după ce Teles a marcat golul calificării, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a mers la omologul său, Zeljko Kopic, pe care l-a îmbrăţişat.

Filipe Coelho i-a aşteptat pe jucătorii lui Dinamo şi i-a consolat, după ce Universitatea Craiova s-a calificat la loviturile de departajare în finala Cupei României

După aceea, potrivit gsp.ro, antrenorul portughez a aşteptat la marginea terenului şi a dat mâna cu fiecare jucător dinamovist, pe care i-a îmbrăţişat şi i-a consolat după eliminarea suferită în semifinalele Cupei României.

Craiova continuă lupta pe două fronturi, iar meciul de 120 de minute de pe Arena Naţională îi dă bătăi de cap portughezului, care a recunoscut că meciurile din trei în trei zile reprezintă o problemă pentru olteni:

“Sunt îngrijorat de recuperarea jucătorilor. Am jucat acum trei zile și acum vine altul după ce am jucat 120 minute, dar măcar suntem fericiți. Vom vedea cine va putea juca. De mâine ne gândim la următorul meci”, a spus Coelho, la finalul meciului, potrivit digisport.ro.

Luni seară, Universitatea Craiova va juca la Mioveni, cu FC Argeş, după care va urma partida de pe teren propriu cu Dinamo, din campionat.

