Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală

Dinamo – Universitatea Craiova, a doua semifinală din Cupa României, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. U Cluj aşteaptă învingătoarea din acest derby în marea finală a competiţiei, care se va disputa pe 13 mai, la Sibiu.

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc pentru a patra oară, în acest sezon. În sezonul regular, ambele dueluri s-au încheiat la egalitate, scor 2-2, în tur, şi 1-1, în retur.

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României

În play-off, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 1-0, pe Arena Naţională. Oltenii s-au impus cu mari emoţii, evoluând în inferioritate numerică timp de o repriză, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

Dinamo vine după primul succes obţinut în play-off. În runda trecută, “câinii” au învins-o pe U Cluj, scor 2-1, şi le-au dat o mână de ajutor oltenilor. Formaţia lui Filipe Coelho a învins-o cu 1-0 pe Rapid şi a egalat-o pe U Cluj, în fruntea campionatului.

În acest sezon de Cupa României, Dinamo a câştigat Grupa D, după victoriile cu CS Dinamo şi Hermannstadt şi remiza cu Farul. În sferturi, “câinii” au învins-o pe Metalul Buzău.