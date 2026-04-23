Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 12:11

Alexandru Musi şi Ştefan Baiaram, în Dinamo - Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Dinamo – Universitatea Craiova, a doua semifinală din Cupa României, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. U Cluj aşteaptă învingătoarea din acest derby în marea finală a competiţiei, care se va disputa pe 13 mai, la Sibiu.

Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc pentru a patra oară, în acest sezon. În sezonul regular, ambele dueluri s-au încheiat la egalitate, scor 2-2, în tur, şi 1-1, în retur.

În play-off, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 1-0, pe Arena Naţională. Oltenii s-au impus cu mari emoţii, evoluând în inferioritate numerică timp de o repriză, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

Dinamo vine după primul succes obţinut în play-off. În runda trecută, “câinii” au învins-o pe U Cluj, scor 2-1, şi le-au dat o mână de ajutor oltenilor. Formaţia lui Filipe Coelho a învins-o cu 1-0 pe Rapid şi a egalat-o pe U Cluj, în fruntea campionatului.

În acest sezon de Cupa României, Dinamo a câştigat Grupa D, după victoriile cu CS Dinamo şi Hermannstadt şi remiza cu Farul. În sferturi, “câinii” au învins-o pe Metalul Buzău.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României tot de pe primul loc în grupă. Oltenii au câştigat Grupa B, după ce le-au învins pe Sănătatea Cluj şi Petrolul şi au remizat cu FCSB. Pentru calificarea în semifinale, trupa lui Filipe Coelho a eliminat-o pe CFR Cluj.

Echipele probabile: 

  • Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Cîrjan, Mărginean – Musi, Pop, Armstrong
    Rezerve: Epassy, Duțu, Țicu, Cr. Mihai, Milanov, N’Giuwu, Caragea, Mazilu, Pușcaș, Soro, Tarbă
    Absenți: Jordan Ikoko, Mamadou Karamoko (accidentați)
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
    Rezerve: Goncalves, Glodean, Badelj, Fl. Ștefan, Stevanovic, Al. Crețu, Nsimba, Băsceanu, Teles
    Absenți: Isenko, S. Lung (accidentați), Monday Etim (suspendat)
    Antrenor: Filipe Coelho
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
Fostul antrenor de la CFR vrea Universitatea Cluj campioană: “Ţin cu ei”
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”