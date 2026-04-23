Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală

Dinamo – Universitatea Craiova, a doua semifinală din Cupa României, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. U Cluj aşteaptă învingătoarea din acest derby în marea finală a competiţiei, care se va disputa pe 13 mai, la Sibiu.
Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc pentru a patra oară, în acest sezon. În sezonul regular, ambele dueluri s-au încheiat la egalitate, scor 2-2, în tur, şi 1-1, în retur.
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României
În play-off, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 1-0, pe Arena Naţională. Oltenii s-au impus cu mari emoţii, evoluând în inferioritate numerică timp de o repriză, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.
Dinamo vine după primul succes obţinut în play-off. În runda trecută, “câinii” au învins-o pe U Cluj, scor 2-1, şi le-au dat o mână de ajutor oltenilor. Formaţia lui Filipe Coelho a învins-o cu 1-0 pe Rapid şi a egalat-o pe U Cluj, în fruntea campionatului.
În acest sezon de Cupa României, Dinamo a câştigat Grupa D, după victoriile cu CS Dinamo şi Hermannstadt şi remiza cu Farul. În sferturi, “câinii” au învins-o pe Metalul Buzău.
De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României tot de pe primul loc în grupă. Oltenii au câştigat Grupa B, după ce le-au învins pe Sănătatea Cluj şi Petrolul şi au remizat cu FCSB. Pentru calificarea în semifinale, trupa lui Filipe Coelho a eliminat-o pe CFR Cluj.
Echipele probabile:
- Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Cîrjan, Mărginean – Musi, Pop, Armstrong
Rezerve: Epassy, Duțu, Țicu, Cr. Mihai, Milanov, N’Giuwu, Caragea, Mazilu, Pușcaș, Soro, Tarbă
Absenți: Jordan Ikoko, Mamadou Karamoko (accidentați)
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Goncalves, Glodean, Badelj, Fl. Ștefan, Stevanovic, Al. Crețu, Nsimba, Băsceanu, Teles
Absenți: Isenko, S. Lung (accidentați), Monday Etim (suspendat)
Antrenor: Filipe Coelho
