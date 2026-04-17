Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 16:45

Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: Va trebui să luăm o decizie

George Pușcaș, la debutul la Dinamo/ Instagram Dinamo

George Pușcaș a venit în această iarnă la Dinamo, după o perioadă lungă departe de gazon. El a prins primele minute în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj, însă nu a avut reușite. Cert este că jucătorul încă resimte probleme medicale, iar zilele următoare sunt decisive pentru viitorul lui în Ştefan cel Mare.

George Puşcaş este supus unor noi investigaţii, iar în cazul în care veştile vor fi proaste, atunci Dinamo plănuieşte rezilierea contractului. Anunţul a fost făcut de Andrei Nicolescu.

„(n.r. – Despre Pușcaș) Deocamdată suntem în investigații. Vedem cât de mult putem noi să îl ajutăm, apropo de ce tratament a făcut și care a fost diagnosticul inițial. Vedem cât de mult putem să îmbunătățim lucrul ăsta. Și dacă reușim, foarte bine, toată lumea va fi fericită! Dacă nu, va trebui să luăm o decizie, vom vedea zilele următoare.

Teoretic, toate variantele sunt pe masă: 1. Să termine sezonul cu noi și după aceea să vadă dacă găsește o soluție. 2. Să fim noi atât de bine documentați și să avem capacitatea medicală la dispoziție să îi rezolvăm problema fără altceva. 3. Dacă e necesară o intervenție medicală, să fie făcută cât mai repede, ca de la începutul sezonului viitor să fie în forma lui maximă”, a spus Andrei Nicolescu, citat de Fanatik.ro.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
18:11

Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”
18:10

Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
18:00

LIVE VIDEOAl-Ahli – Johor DT 0-1. Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
17:39

Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
17:35

„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi
17:23

Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 3 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 4 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 5 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct 6 Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”