Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”

George Pușcaș a venit în această iarnă la Dinamo, după o perioadă lungă departe de gazon. El a prins primele minute în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj, însă nu a avut reușite. Cert este că jucătorul încă resimte probleme medicale, iar zilele următoare sunt decisive pentru viitorul lui în Ştefan cel Mare.

George Puşcaş este supus unor noi investigaţii, iar în cazul în care veştile vor fi proaste, atunci Dinamo plănuieşte rezilierea contractului. Anunţul a fost făcut de Andrei Nicolescu.

„(n.r. – Despre Pușcaș) Deocamdată suntem în investigații. Vedem cât de mult putem noi să îl ajutăm, apropo de ce tratament a făcut și care a fost diagnosticul inițial. Vedem cât de mult putem să îmbunătățim lucrul ăsta. Și dacă reușim, foarte bine, toată lumea va fi fericită! Dacă nu, va trebui să luăm o decizie, vom vedea zilele următoare.

Teoretic, toate variantele sunt pe masă: 1. Să termine sezonul cu noi și după aceea să vadă dacă găsește o soluție. 2. Să fim noi atât de bine documentați și să avem capacitatea medicală la dispoziție să îi rezolvăm problema fără altceva. 3. Dacă e necesară o intervenție medicală, să fie făcută cât mai repede, ca de la începutul sezonului viitor să fie în forma lui maximă”, a spus Andrei Nicolescu, citat de Fanatik.ro.