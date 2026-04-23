Genial! Eroul Craiovei, la un pas să fie schimbat chiar înainte de gol: „I-am zis să mă lase că înscriu!”

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 23:43

Adrian Rus a marcat în minutul 118 golul egalării cu Dinamo în Cupa României / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a reușit în extremis să se califice în finala Cupei României la penalty-uri. A fost 1-1 după prelungiri, cu golul egalizator în minutul 18 al lui Adrian Rus.

Fundașul central a mai trecut pe lângă egalare în repriza a doua de prelungiri și apoi a înscris și la loviturile de departajare.

Rus putea să fie înlocuit

În interviul de după partidă, Rus a dezvăluit că urma să fie înlocuit în prima repriză de prelungiri.

„Este o seară exact cum mi-am imaginat-o. Mi-am luat bilete pentru finală. Dar peste 3-4 zile jucăm în campionat și trebuie să ne refacem repede pentru meciul cu Argeș.

A fost un corner executat foarte bine, am simțit o mână în spate, probabil greșeala mea. I-am spus unui coleg cu vreo 5 minute înainte că o să mă duc să dau gol. Am avut o lovitură de cap înainte și am avut un feeling că voi da gol.

Nu vreau să vorbesc despre penalty, acolo e loterie, cine e mai puternic mental execută mai bine, trebuie să fii puternic. Antrenorul a avut un moment în care a vrut să mă scoată, dar i-am spus că nu, să mă lase să joc că mă simt bine.

Cu un somn foarte bun ne revenim, e cel mai important. Dar fiind adrenalină foarte mare e greu să adormi. Dar mai sunt zilele suficiente să ne revenim” a spus Adrian Rus la flash interviu.

