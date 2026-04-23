Gică Craioveanu i-a „urecheat” pe jucătorii Craiovei, după calificarea în finala Cupei: „Nu poți să aștepți un miracol”

Universitatea Craiova va juca finala Cupei României, după ce s-a impus dramatic pe Arena Națională contra celor de la Dinamo București, în urma unui duel în care a fost nevoie de lovituri de departajare.

Oltenii au revenit în joc în minutul 119 și au avut nervii mai tari la penalty-uri, acolo unde Laurențiu Popescu a fost inspirat, reușind să scoată șuturile lui Danny Armstrong și Milanov.

Gică Craioveanu: „Echipa pare stoarsă fizic”

Universitatea Craiova are toate ingredientele necesare pentru a face un sezon cu adevărat istoric, fiind implicată direct în lupta la titlu, dar și calificată în finala Cupei României.

Gică Craioveanu a avut un discurs surprinzător după fluierul final și a criticat atitudinea echipei în disputa contra unei formații mai slab cotate.

„Fericiți pentru calificare! Nemulțumit de joc, în multe momente de atitudine, mă așteptam la mult mai mult din partea Craiovei. Vine dintr-o dinamică bună, Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă și de asta consider că nu poți să aștepți un miracol, că asta a fost. Nu e logic. E noroc.