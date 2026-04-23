Gică Craioveanu i-a „urecheat” pe jucătorii Craiovei, după calificarea în finala Cupei: „Nu poți să aștepți un miracol”

Universitatea Craiova va juca finala Cupei României, după ce s-a impus dramatic pe Arena Națională contra celor de la Dinamo București, în urma unui duel în care a fost nevoie de lovituri de departajare.
Oltenii au revenit în joc în minutul 119 și au avut nervii mai tari la penalty-uri, acolo unde Laurențiu Popescu a fost inspirat, reușind să scoată șuturile lui Danny Armstrong și Milanov.
Gică Craioveanu: „Echipa pare stoarsă fizic”
Universitatea Craiova are toate ingredientele necesare pentru a face un sezon cu adevărat istoric, fiind implicată direct în lupta la titlu, dar și calificată în finala Cupei României.
Gică Craioveanu a avut un discurs surprinzător după fluierul final și a criticat atitudinea echipei în disputa contra unei formații mai slab cotate.
„Fericiți pentru calificare! Nemulțumit de joc, în multe momente de atitudine, mă așteptam la mult mai mult din partea Craiovei. Vine dintr-o dinamică bună, Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă și de asta consider că nu poți să aștepți un miracol, că asta a fost. Nu e logic. E noroc.
La Craiova sunt mai multe probleme, echipa pare un pic stoarsă fizic, este la limită. Azi au fost momente când echipa a căzut fizic, nu a mai împins jocul, s-a închis în propria jumătate. Presiunea de a câștiga sub orice formă, nu este bine. Dacă joci cu sabia deasupra capului meci de meci, odată se rupe.
Le-am spus tuturor că Popică (n. r. portarul) ne va duce în finală. Nu mă așteptam ca jucătorii să tragă cu atâta nonșalanță. Primul penalty este cel mai greu. Anzor, Mora, au făcut un meci senzațional. Matei a avut o primă repriză senzațională, mi s-a părut mai matur. Dinamo s-a apărat în careu, aproape de poartă. Mi-au plăcut Boateng și Gnahore, nu mi-a plăcut Cîrjan. George (n. r. Pușcaș) trebuie să schimbe atitudinea, nu a ținut nicio minge acolo.
Mike (n. r. Rotaru) e fericit, echipa e bine în campionat, joacă cu Cupa pe masă, echipa va fi în Europa în sezonul următor. A investit foarte mulți bani”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.
