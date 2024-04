Mihai Stoica a reacționat în șapte cuvinte, după ce s-a stabilit tabloul semifinalelor din Cupa României - Antena Sport

Reclamă

„Cupa Siderurgistul a ajuns în faza semifinalelor”, a transmis Mihai Stoica, pe contul oficial de Facebook. Acesta a răspuns și unui comentariu, în care un fan se plângea de formatul competiției: „E format Robin Hood”, a transmis MM.

În prima semifinală care s-a stabilit, se vor duela Corvinul Hunedoara, echipă din Liga a 2-a, și Voluntari, în timp ce în cea de-a doua semifinală se vor întâlni U Cluj și Oțelul. Partidele se vor disputa pe 17 aprilie, în timp ce marea finală se va desfășura pe 15 mai, pe arena din Sibiu a celor de la Hermannstadt.

FCSB, echipa la care Mihai Stoica este manager general, a fost eliminată încă din faza grupelor Cupei României. Roș-albaștrii au încheiat grupa pe locul trei, cu patru puncte, sub FCU Craiova și Oțelul.

Dorinel Munteanu, euforic după ce Oţelul a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa României

Dorinel Munteanu a oferit prima reacţie, după ce Oţelul a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa României. Fostul internaţional a declarat că victoria obţinută de echipa sa a fost pe deplin meritată, deoarece jucătorii săi nu le-au dat nicio şansă oltenilor.

„Diferența s-a făcut pe teren. Jucătorii noștri au înțeles foarte bine ce au de făcut. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși. Nu este ușor să joci cu o echipă care îi are pe Ivan, pe Mitriță, Baiaram. Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute. Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit.

Cupa României este competiția surprizelor. N-aș vrea să fim noi surprinși. Acum ne gândim la jocul cu Dinamo. Preocuparea mea este să-și revină băieții, să facem recuperare. Nu vreau să mai vorbesc despre perioada de pregătire, noi ne-am văzut de treaba noastră, chiar dacă au fost unele critici. Am făcut o greșeală când le-am răspuns unor colegi sau prieteni care m-au criticat. Mă bucur că jucătorii mei au înțeles ce trebuie să facă și au făcut-o bine”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

