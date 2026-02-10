Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” - Antena Sport

Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni de două ori în interval de trei zile, cele două formații fiind parte din aceeași grupă în Cupa României. În campionatul intern, gruparea roș-albastră are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, în timp ce oltenii sunt primii în clasament.
Sorin Cârțu a vorbit despre cele două partide care sunt programate în zilele următoare, dar a analizat și disputa cu Dinamo de pe Arena Națională, încheiată cu scorul de 1-1.
Sorin Cârțu, precaut înaintea meciurilor cu FCSB
Universitatea Craiova dă piept cu gruparea antrenată de Elias Charalambous în următoarele două partide, iar oltenii pot da două lovituri puternice marii rivale.
FCSB are nevoie de victorie în meciul de Cupă pentru a se califica în sferturi, iar în campionat are doar opțiunea succesului pentru a mai spera la calificarea în play-off. Sorin Cârțu a analizat ambele confruntări și a comentat și rezultatul din meciul cu Dinamo.
„(n.r. Despre meciul cu Dinamo) Cred că nicio echipă nu a vrut să piardă, primul lucru pe care și l-au propus, și apoi să exploateze din greșelile adversarului. S-a jucat prudent, mai puține situații de poartă.
Atitudinea noastră în perioada asta, nu ne-am gândit să aducem nimic ca să îmbunătățim lotul. S-a făcut o analiză și s-a decis să se meargă în continuare cu același lot. Săptămâna asta este foarte grea, de tipul celor din Conference. A fost partida cu Dinamo, vin două partide cu FCSB. Sunt echipele cu care noi întotdeauna am fost într-un antagonism maxim”.
Sorin Cârțu: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați”
„(n.r. Despre înfrângerile cu FCSB de-a lungul timpului) Multe dintre ele au fost obținute nemeritat. Nu le-am ținut socoteala. Au fost meciuri în ultima perioadă în care ne-am prezentat foarte bine, am dominat. Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați. În niciun caz nu trebuie să ne bănuiți de vreo înțelegere, apropo de partida de la Galați. Nu vreau să fac comentarii. Sunt adversarii în joc și e treaba lor cum și le organizează.
Mă interesează ca la partidele cu noi să nu fie polemici, vreau arbitraje corecte. Din punctul meu de vedere amândouă, amândouă reprezintă niște repere pentru țintele pe care le avem”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.
- CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Echipele de start pentru duelul din Gruia. Debut în echipa lui Daniel Pancu
- Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF
- Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi
- Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi
- Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri