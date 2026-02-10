Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” - Antena Sport

Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni de două ori în interval de trei zile, cele două formații fiind parte din aceeași grupă în Cupa României. În campionatul intern, gruparea roș-albastră are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, în timp ce oltenii sunt primii în clasament.

Sorin Cârțu a vorbit despre cele două partide care sunt programate în zilele următoare, dar a analizat și disputa cu Dinamo de pe Arena Națională, încheiată cu scorul de 1-1.

Sorin Cârțu, precaut înaintea meciurilor cu FCSB

Universitatea Craiova dă piept cu gruparea antrenată de Elias Charalambous în următoarele două partide, iar oltenii pot da două lovituri puternice marii rivale.

FCSB are nevoie de victorie în meciul de Cupă pentru a se califica în sferturi, iar în campionat are doar opțiunea succesului pentru a mai spera la calificarea în play-off. Sorin Cârțu a analizat ambele confruntări și a comentat și rezultatul din meciul cu Dinamo.

„(n.r. Despre meciul cu Dinamo) Cred că nicio echipă nu a vrut să piardă, primul lucru pe care și l-au propus, și apoi să exploateze din greșelile adversarului. S-a jucat prudent, mai puține situații de poartă.