Doliu în NBA! Brandon Clarke a murit la doar 29 de ani

Brandon Clarke, jucătorul celor de la Memphis Grizzlies, a murit la doar 29 de ani. Anunţul a fost făcut de formaţia din NBA. În acest moment nu se cunosc cauzele decesului său.
Clarke, născut pe 19 septembrie 1996, în Canada, a ajuns în NBA în urma draftului din 2019. A fost selectat de Oklahoma City Thunder, dar a ajuns la Memphis Grizzlies în urma unui trade. Clarke a evoluat întreaga sa carieră din NBA pentru formaţia din Tennessee.
“Suntem devastaţi de tragica veste a morţii lui Brandon Clarke. Brandon a fost un coechipier remarcabil şi o persoană şi mai bună. Impactul său asupra organizaţiei noastre şi a comunităţii din Memphis nu va fi uitat. Transmitem condoleanţe familiei sale şi a celor iubiţi în aceste momente dificile”, a fost mesajul postat de Memphis Grizzlies.
Brandon Clarke, a veteran forward for the Memphis Grizzlies, has died, the team announced Tuesday.
Înainte de a ajunge în NBA, Brandon Clarke a mai evoluat la San Jose State şi Gonzaga. În 2019, în Summer League, el a fost desemnat MVP, devenind al doilea jucător din afara Statelor Unite care reuşeşte acest lucru.
Actualul sezon din NBA al lui Brandon Clarke a fost marcat de problemele pe care le avea la genunchiul drept, motiv pentru care a evoluat în doar două partide. Ultima oară, el s-a aflat pe parchet pe 21 decembrie 2025, în partida pierdută de Memphis Grizzlies în faţa celor de la Washington Wizards.
