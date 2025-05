Suma uriaşă pe care o pune la bătaie Neluţu Varga! Prima promisă înaintea finalei Cupei României - Antena Sport

Patronul celor de la CFR Cluj, Neluţu Varga bagă adânc mâna în buzunare. Cu titlul aproape acontat de către cei de la FCSB celor de la CFR Cluj le mai rămâne Cupa României. Dacă vor câştiga cea de-a doua competiţiei internă, cei din Gruia au asigurat un loc în Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluţu Varga nu se uită la bani atunci când vine vorba despre trofeul Cupei României. Patronul celor de la CFR Cluj a anunţat o primă importantă înaintea disputei cu Hermannstadt.

Prima promisă de Neluţu Varga

Echipa lui Dan Petrescu se bate cu Hermannstadt pe data de 14 mai, la Arad. Cine câştigă disputa îşi va trece în cont Cupa României. Astfel, patronul echipei, Neluţu Varga ar pune la bătaie o primă pentru întreg staff-ul de nu mai puțin de 150.000 de euro, după cum notează fanatik.ro. Este un meci crucial pentru cei de la CFR Cluj care pot accesa Europa League dacă îi înving pe sibieni în ultimul act de la Arad.

Şi preşedintele ardelenilor, Cristi Balaj a vorbit despre ultimul act din Cupa României. ”Nu am stat să analizez, am luat fiecare meci, am avut și meciuri mai grele, cum a fost cel cu Craiova. În grupe, am fost la limită în a nu ne califica.

Nu știi niciodată cum este mai bine. Au fost ani în care am crezut că va fi mai ușor. Dar anul trecut, ne-a eliminat Corvinul, iar ei au ajuns mai apoi să joace finala și au și câștigat.