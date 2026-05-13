“Suntem favoriţi”. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: “Vreau ambele trofee”

Gică Craioveanu a prefaţat finala Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Fostul jucător s-a declarat convins că oltenii sunt favoriţi în duelul care se va disputa la Sibiu, de la ora 20:00.
Gică Craioveanu a declarat că Universitatea Craiova este echipa mai puternică, fiind convins că oltenii vor face eventul în acest sezon. Dacă ar fi să aleagă însă, fostul internaţional şi-ar dori ca oltenii să cucerească titlul după partida cu U Cluj de duminică, din etapa a noua a play-off-ului.
Gică Craioveanu, mesaj de luptă înaintea finalei Cupei României, U Cluj – Universitatea Craiova
Gică Craioveanu a mai transmis că finalul acesta de sezon este aşteptat la Craiova de mai bine de 30 de ani. Oltenii pot face eventul în doar patru zile, ei câştigând matematic titlul dacă îi vor învinge pe clujeni duminică.
“Este un moment aşteptat de noi toţi, cei care am jucat la Craiova, care iubim Craiova, doar că eu sunt liniştit, încrezător. Am văzut că, în general, suporterii sau oamenii, prietenii mei, trăiesc într-un stres teribil. Nu ştiu de ce.
E o finală, cred că Craiova e favorită, are o echipă mai bună, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Cred că Craiova e mai bună decât Universitatea Cluj, în momentul actual, e o echipă mai echilibrată, mai bună, cu jucători mai valoroşi. Ştiu că e o finală, se poate întâmpla orice, dar nu mă sperie, sunt conştient, convins că băieţii sunt la capacitate maximă, moral, fizic şi când îi vor vedea cei 6000 de olteni în tribune, va fi altceva.
Dacă m-ai pune să aleg, prefer ambele trofee. Dar fără discuţie, aş alege campionatul, sunt 35 de ani de când nu s-a mai câştigat un titlu. Campionatul e cel mai important trofeu pentru orice echipă din lume. Mă uitam la Arsenal, de exemplu, toată lumea preferă să câştige Premier League, decât Champions League. Asta vorbeşte despre un an, în care faci totul aproape perfect, ca să ajungi campion. Aş prefera să câştigăm campionatul, apoi Cupa. Dar eu cred că le vom lua pe amândouă, sunt optimist, nu o să mă schimb.
Sunt 35 de ani, totuşi, în aceşti 35 de ani au fost campioane unele echipe care nu mai există, cazul Unirea Urziceni, Astra, altele sunt echipe mici, să mă ierte Oţelul, cu tot respectul, dar Oţelul nu e Craiova. Craiova e o emblemă mare în Europa, dar au trecut cam mulţi ani fără să vedem Craiova campioană. Am spus-o de ziua mea, înainte să se întâmple ce se întâmplă cu oricare dintre noi, să văd echipa campioană“, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport, înainte de Universitatea Craiova – U Cluj.
