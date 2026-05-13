Home | Fotbal | Cupa României | “Suntem favoriţi”. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: “Vreau ambele trofee”
EXCLUSIV

“Suntem favoriţi”. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: “Vreau ambele trofee”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 14:28

Comentarii
Suntem favoriţi. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: Vreau ambele trofee

Gică Craioveanu, în timpul unui interviu pentru AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gică Craioveanu a prefaţat finala Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Fostul jucător s-a declarat convins că oltenii sunt favoriţi în duelul care se va disputa la Sibiu, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Craioveanu a declarat că Universitatea Craiova este echipa mai puternică, fiind convins că oltenii vor face eventul în acest sezon. Dacă ar fi să aleagă însă, fostul internaţional şi-ar dori ca oltenii să cucerească titlul după partida cu U Cluj de duminică, din etapa a noua a play-off-ului.

Gică Craioveanu, mesaj de luptă înaintea finalei Cupei României, U Cluj – Universitatea Craiova

Gică Craioveanu a mai transmis că finalul acesta de sezon este aşteptat la Craiova de mai bine de 30 de ani. Oltenii pot face eventul în doar patru zile, ei câştigând matematic titlul dacă îi vor învinge pe clujeni duminică.

“Este un moment aşteptat de noi toţi, cei care am jucat la Craiova, care iubim Craiova, doar că eu sunt liniştit, încrezător. Am văzut că, în general, suporterii sau oamenii, prietenii mei, trăiesc într-un stres teribil. Nu ştiu de ce.

E o finală, cred că Craiova e favorită, are o echipă mai bună, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Cred că Craiova e mai bună decât Universitatea Cluj, în momentul actual, e o echipă mai echilibrată, mai bună, cu jucători mai valoroşi. Ştiu că e o finală, se poate întâmpla orice, dar nu mă sperie, sunt conştient, convins că băieţii sunt la capacitate maximă, moral, fizic şi când îi vor vedea cei 6000 de olteni în tribune, va fi altceva.

Reclamă
Reclamă

Dacă m-ai pune să aleg, prefer ambele trofee. Dar fără discuţie, aş alege campionatul, sunt 35 de ani de când nu s-a mai câştigat un titlu. Campionatul e cel mai important trofeu pentru orice echipă din lume. Mă uitam la Arsenal, de exemplu, toată lumea preferă să câştige Premier League, decât Champions League. Asta vorbeşte despre un an, în care faci totul aproape perfect, ca să ajungi campion. Aş prefera să câştigăm campionatul, apoi Cupa. Dar eu cred că le vom lua pe amândouă, sunt optimist, nu o să mă schimb.

Sunt 35 de ani, totuşi, în aceşti 35 de ani au fost campioane unele echipe care nu mai există, cazul Unirea Urziceni, Astra, altele sunt echipe mici, să mă ierte Oţelul, cu tot respectul, dar Oţelul nu e Craiova. Craiova e o emblemă mare în Europa, dar au trecut cam mulţi ani fără să vedem Craiova campioană. Am spus-o de ziua mea, înainte să se întâmple ce se întâmplă cu oricare dintre noi, să văd echipa campioană“, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport, înainte de Universitatea Craiova – U Cluj.

O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare ruteO companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Observator
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Dincolo de discuțiile de la summitul B9: pe ce loc e România în lume din punct de vedere militar. Clasamentele dezvăluie detalii surprinzătoare. Ce țări am întrecut și cine ne-a depășit
Fanatik.ro
Dincolo de discuțiile de la summitul B9: pe ce loc e România în lume din punct de vedere militar. Clasamentele dezvăluie detalii surprinzătoare. Ce țări am întrecut și cine ne-a depășit
16:21

„Îngerul” cu un picior mai scurt care a câștigat două Cupe Mondiale: „Nimeni nu a făcut mai mulți oameni fericiți!”
16:14

Vești bune pentru Costel Gâlcă! Ce se întâmplă cu Alex Dobre, după ce a ratat jocul cu U Cluj
15:57

Ce mesaj i-a transmis Alvaro Arbeloa lui Kylian Mbappe, după ultimele controverse de la Real Madrid
15:02

Manuel Neuer s-a decis şi semnează un nou contract cu Bayern, la 40 de ani
13:54

Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat
13:16

“Eu sunt femeia despre care vorbeşte Florentino”. Răspuns acid după atacul preşedintelui lui Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 4 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț