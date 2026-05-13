“Suntem favoriţi”. Gică Craioveanu nu are emoţii înaintea finalei U Cluj – Univ. Craiova: “Vreau ambele trofee”

Gică Craioveanu a prefaţat finala Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Fostul jucător s-a declarat convins că oltenii sunt favoriţi în duelul care se va disputa la Sibiu, de la ora 20:00.

Gică Craioveanu a declarat că Universitatea Craiova este echipa mai puternică, fiind convins că oltenii vor face eventul în acest sezon. Dacă ar fi să aleagă însă, fostul internaţional şi-ar dori ca oltenii să cucerească titlul după partida cu U Cluj de duminică, din etapa a noua a play-off-ului.

Gică Craioveanu a mai transmis că finalul acesta de sezon este aşteptat la Craiova de mai bine de 30 de ani. Oltenii pot face eventul în doar patru zile, ei câştigând matematic titlul dacă îi vor învinge pe clujeni duminică.

“Este un moment aşteptat de noi toţi, cei care am jucat la Craiova, care iubim Craiova, doar că eu sunt liniştit, încrezător. Am văzut că, în general, suporterii sau oamenii, prietenii mei, trăiesc într-un stres teribil. Nu ştiu de ce.

E o finală, cred că Craiova e favorită, are o echipă mai bună, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Cred că Craiova e mai bună decât Universitatea Cluj, în momentul actual, e o echipă mai echilibrată, mai bună, cu jucători mai valoroşi. Ştiu că e o finală, se poate întâmpla orice, dar nu mă sperie, sunt conştient, convins că băieţii sunt la capacitate maximă, moral, fizic şi când îi vor vedea cei 6000 de olteni în tribune, va fi altceva.