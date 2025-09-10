„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România - Antena Sport

Jucătorii și staff-ul meu, cei români, își mai cer scuze după meciuri din cauza comportamentului arbitrilor. Îmi spun că le pare rău, că nu e deloc corect ce se întâmplă”, spune Funicello.

Probleme sunt peste tot, dar „nu ca în România”

Înainte să vină în România, Lihv și Funicello au avut un club în Costa Rica. După pandemie, cei doi au deschis un centru de pregătire în țara din America Centrală, iar șase luni mai târziu au înființat o echipă profesionistă în a treia ligă. Funicello, care a fost un globe-trotter în cariera de jucător, mărturisește că peste tot în lume sunt probleme cu meciurile aranjate, dar nu ca în România!

„Se întâmplă peste tot, inclusiv în Italia, știm asta. În Costa Rica, există traficanți de droguri care spală bani în fotbal, dar nu sunt interesați de rezultate. În Finlanda, de exemplu, era un tip din Singapore care plătea jucătorii africani cu 50.000 de euro ca să aranjeze meciurile. Dar, în general, jocurile sunt destul de corecte.”

„E greu ca investitor în România fără legături cu politicul!”

În ciuda acestor piedici, Funicello și Lihv își doresc să continue proiectul început la Olimpia Satu Mare. „România e o țară uimitoare și am lansat deja câțiva fotbaliști necunoscuți până acum. Iubesc pasiunea românilor și a fanilor de aici. Olimpia are inclusiv suporteri în străinătate, în Germania sau Anglia. Eu sunt din Napoli și un fan mi-a făcut odată cadou un tricou al lui Napoli, imprimat cu numele meu.

Dar e greu în România, mai ales dacă nu ai legături politice și nu primești bani de la primării. O bună parte din bugetul nostru se duce pe închirierea stadionului, a autobuzelor. Dar rămânem aici, pentru că avem un proiect care poate crește. Fanii trebuie să ia în considerare barierele de care se lovește un investitor străin care încearcă să construiască un club. Aproape că intri în depresie. Am pierdut meciuri, e adevărat, dar ca antrenor și investitor pur și simplu uneori nu poți controla asta”, mai spune Joe Funicello.

● Olimpia Satu Mare a pierdut primele două meciuri din acest sezon: 1-3 cu Bihorul Beiuș (a) și 1-7 cu Unirea Tășnad (d).

● În sezonul trecut, Olimpia a retrogradat pe teren, dar a primit o invitație de la FRF să continue în a treia ligă.

● Olimpia Satu Mare se bazează pe tineri din județ, dar are și un contingent important de străini din țări ca SUA, Canada, Bahamas, Jamaica sau Haiti!