„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România - Antena Sport

Olimpia MCMXXI Satu Mare, club care evoluează în Grupa 8 din Liga 3, este patronat de suedeza Cecilia Lihv, fostă antreprenoare pe Wall Street, și italianul Giuseppe „Joe” Funicello, italian crescut în Statele Unite, care este și antrenorul echipei.
Cei doi sunt fondatorii companiei SoccerViza, care caută tinere talente în toată lumea și încearcă să le ofere șansa de a juca în fotbalul profesionist. Din 2024, Funicello și Lihv au ajuns la Satu Mare și spun că au investit deja circa 1,2 milioane de euro în club.
„Meciurile sunt aranjate, trebuie să vorbești cu tipul ăsta!”
Funicello (38 de ani), fost fotbalist la cluburi din SUA, Anglia, Islanda sau Finlanda, a vorbit pentru Antena Sport despre „cea mai grea realitate cu care s-a confruntat în România: aranjarea meciurilor.”
„Fotbalul românesc e extraordinar și are potențial să crească și mai mult, dar doar dacă lucrurile s-ar face corect. În prima mea săptămână în România, atacantul meu mi-a zis direct: ‘Ești nou pe aici, trebuie să vorbești cu tipul ăsta, altfel nu vei câștiga meciuri. Meciurile sunt aranjate’. Apoi am jucat cu o echipă și, după meci, acel tip a venit la mine și mi-a spus: ‘Uite, vezi ce se întâmplă dacă nu lucrezi cu mine?’.
Funicello, abordat de un adversar: „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!”
Altă situație: am jucat un meci pe care noi trebuia să-l câștigăm, iar fundașul central al echipei adverse a venit și mi-a zis: ‘Dă-mi 3.000 de euro și voi provoca un penalty pentru voi!’. Bineînțeles că am râs, ce să fac?”, povestește Joe Funicello.
„Odată, la alt meci, eram în vestiar și președintele echipei adverse a intrat și mi-a zis: ‘Giuseppe, trebuie neapărat să facem egal azi.’ Eu îi spuneam ‘ieși de aici, omule, ieși din vestiar.’ Nu vreau să dau nume, pentru că totul e foarte greu de demonstrat, mai ales ca investitor străin”, continuă antrenorul de la Satu Mare.
Președinta de la Olimpia, Cecilia Lihv, a trimis trei email-uri Federației Române de Fotbal, în care a semnalat toate problemele și tentativele de corupție de care clubul sătmărean s-a lovit. Nu a primit niciun răspuns de la Federație.
„Nu vorbim engleză aici, suntem în România!”
Antrenorul italian a vorbit și despre arbitrii din România. Spune că aceștia nu acceptă nici măcar să le vorbești. „Aici, dacă încerc să le zic ceva arbitrilor, îmi spun să mă duc înapoi la mine în țară. Nu comunică deloc. Se supără și dacă aud că vorbesc în engleză. ‘Nu vorbim engleză aici, suntem în România.’ Mi-am pierdut cumpătul de câteva ori, am reacționat și am fost suspendat.
Jucătorii și staff-ul meu, cei români, își mai cer scuze după meciuri din cauza comportamentului arbitrilor. Îmi spun că le pare rău, că nu e deloc corect ce se întâmplă”, spune Funicello.
Probleme sunt peste tot, dar „nu ca în România”
Înainte să vină în România, Lihv și Funicello au avut un club în Costa Rica. După pandemie, cei doi au deschis un centru de pregătire în țara din America Centrală, iar șase luni mai târziu au înființat o echipă profesionistă în a treia ligă. Funicello, care a fost un globe-trotter în cariera de jucător, mărturisește că peste tot în lume sunt probleme cu meciurile aranjate, dar nu ca în România!
„Se întâmplă peste tot, inclusiv în Italia, știm asta. În Costa Rica, există traficanți de droguri care spală bani în fotbal, dar nu sunt interesați de rezultate. În Finlanda, de exemplu, era un tip din Singapore care plătea jucătorii africani cu 50.000 de euro ca să aranjeze meciurile. Dar, în general, jocurile sunt destul de corecte.”
„E greu ca investitor în România fără legături cu politicul!”
În ciuda acestor piedici, Funicello și Lihv își doresc să continue proiectul început la Olimpia Satu Mare. „România e o țară uimitoare și am lansat deja câțiva fotbaliști necunoscuți până acum. Iubesc pasiunea românilor și a fanilor de aici. Olimpia are inclusiv suporteri în străinătate, în Germania sau Anglia. Eu sunt din Napoli și un fan mi-a făcut odată cadou un tricou al lui Napoli, imprimat cu numele meu.
Dar e greu în România, mai ales dacă nu ai legături politice și nu primești bani de la primării. O bună parte din bugetul nostru se duce pe închirierea stadionului, a autobuzelor. Dar rămânem aici, pentru că avem un proiect care poate crește. Fanii trebuie să ia în considerare barierele de care se lovește un investitor străin care încearcă să construiască un club. Aproape că intri în depresie. Am pierdut meciuri, e adevărat, dar ca antrenor și investitor pur și simplu uneori nu poți controla asta”, mai spune Joe Funicello.
● Olimpia Satu Mare a pierdut primele două meciuri din acest sezon: 1-3 cu Bihorul Beiuș (a) și 1-7 cu Unirea Tășnad (d).
● În sezonul trecut, Olimpia a retrogradat pe teren, dar a primit o invitație de la FRF să continue în a treia ligă.
● Olimpia Satu Mare se bazează pe tineri din județ, dar are și un contingent important de străini din țări ca SUA, Canada, Bahamas, Jamaica sau Haiti!
