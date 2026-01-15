Dan Petrescu, dezamăgit de România: "Sunt mult mai apreciat în străinătate" - Antena Sport

Chelsea a pregătit un moment special pentru Dan Petrescu la meciul cu Arsenal, iar fiica lui, Beatrice Chelsea, a fost invitată pe Stamford Bridge la meciul de miercuri seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a lăudat gestul grupării engleze şi spune că a ajuns la convingerea că este mai apreciat în străinătate, decât în România. Asta şi de la multele mesajele de susţinere pe care fanii din alte ţări le-au făcut pentru el, acum când a avut probleme de sănătate.

“În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta.

Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate”, a spus Dan Petrescu, potrivit sport.ro.

“M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe. Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal. M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR. I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a mai spus Dan Petrescu.