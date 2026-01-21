Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: "Avem o finală de jucat" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat”

Radu Constantin Publicat: 21 ianuarie 2026, 21:53

Daniel Graovac, în FCSB - Oţelul Galaţi / Sport Pictures

Daniel Graovac a debutat în fotbal la echipele de juniori ale celor de la Dinamo Zagreb, dar nu a bifat vreun meci la seiniori. Întrebat ce înseamnă pentru el Dinamo Zagreb, Graovac a fost rezervat.

“Am venit pe «Maksimir» pentru prima dată când aveam 15-16 ani. Am fost un jucător tânăr, în echipa de juniori, timp de 3-4 ani. Apoi am părăsit Dinamo (n.r. – Zagreb) și m-am dus în Bosnia (n.r. – la Zrinjski). Ce îmi amintesc? Îmi amintesc o echipă de juniori foarte organizată și bine educată. Am studiat aici și mi-am continuat cariera. Aștept cu nerăbdare meciul de mâine”, a spus fotbalistul FCSB-ului.

“E o finală de jucat, și pentru noi, și pentru Dinamo. Avem nevoie de trei puncte. Vom decide meciul de mâine. Sper să facem mai puține greșeli și să ieșim învingători”, a mai spus fotbalistul.

Întrebat dacă victoria împotriva celor de la Feyenoord, scor 4-3, le dă încredere pentru un rezutat mare cu Dinamo zagreb, Graovac a spus: „Da, pentru fiecare jucător înseamnă mai multă încredere. Mâine avem încă o finală și mai avem un meci împotriva lui Fenerbahce acasă. Trebuie să luptăm. Avem nevoie de un spirit bun. Trebuie să credem. Trebuie să luptăm pentru fiecare minge și sper că va fi suficient pentru a obține trei puncte”.

 

