„De ce să faci asta? Le-ar fi prins bine să nu fim în play-off!” Oprița nu iartă conducerea și anunță obiectivul Stelei

Steaua a debutat cu un eșec în play-offul Ligii a II-a, 0-1 în deplasare cu Corvinul Hunedoara. Mario Bratu, în minutul 11, a marcat singurul gol al meciului la capătul căruia gazdele au făcut încă un pas spre promovarea în prima ligă.

Paradoxal, în ciuda înfrângerii, Steaua a urcat provizoriu pe poziția a patra în play-off, după ce Chindia Târgoviște și FC Bihor au pierdut la scor cu Voluntari și respectiv Sepsi.

Daniel Oprița, dezamăgit de teama jucătorilor: „Hai să facem mai mult!”

Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, spune că echipa sa putea obține măcar un egal la Hunedoara și e dezamăgit că jucătorii săi au intrat cu frică pe gazon. „Ăștia sunt jucătorii, poate că atât se poate. Să sperăm că a fost doar în meciul ăsta. Nu sunt mulțumit de cum am început meciul, am văzut teamă, deși vorbisem altceva cu ei. Să fim curajoși, să jucăm fotbal și să fim prima echipă care învinge liderul. Simt că se putea mai mult, cel puțin un egal. Am controlat jocul, dar fără să avem mari ocazii. Am avut două situații, o ocazie mare în prima repriză.

Nu înțeleg de ce atâta teamă, e nevoie de mai multă personalitate. N-a fost doar în meciul ăsta, unora le-a fost frică și în alte jocuri. Am vorbit ca în play-off să fim mai relaxați, să jucăm fotbal. Dar ei se mulțumesc cu puțin, sunt mulțumiți că au intrat în play-off. Poate că valoarea nu e nici de play-off, dar dacă tot am intrat aici, hai să facem mai mult. Poate că asta e mentalitatea lor”, a spus tehnicianul Stelei, pentru Antena Sport.

Ce obiectiv are Steaua în play-off: „Locul doi nu e imposibil!”

În ciuda înfrângerii, Oprița crede că Steaua poate termina sezonul pe unul dintre primele patru locuri, echivalentul sportiv al calificării cel puțin la baraj. Antrenorul bucureștenilor vede un play-off extrem de echilibrat, care va fi decis de mici detalii. „La Liga 2 cam ăsta e nivelul și depinde ce zi prinzi. Diferențele sunt foarte mici între echipe.