LPF a anunţat când va avea loc meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Când se poate da titlul în Liga 1

Universitatea Craiova şi U Cluj, ocupantele primelor două locuri în Liga 1, urmează să se întâlnească în etapa cu numărul 9 din play-off. Pe primul loc se află oltenii, cu 46 de puncte, în timp ce “şepcile roşii” ocupă locul secund, cu 45 de puncte.

Duelul din penultima etapă a play-off-ului poate stabili noua campioană a României. În cazul unui succes, Universitatea Craiova va obţine titlul.

Universitatea Craiova – U Cluj se joacă duminică

LPF a anunţat când va avea loc meciul de pe Ion Oblemenco. Partida se joacă duminică seară, de la ora 20:30. Cele două echipe se vor întâlni şi în finala Cupei României, care va avea loc miercuri seară.

De asemenea, LPF a anunţat şi programul întregii etape, atât din play-off, cât şi din play-out.

Patru dintre meciurile din play-out se vor juca luni seară, cu implicaţii în lupta pentru salvarea de la retrogradare, se vor juca de la aceeaşi oră.