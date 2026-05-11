LPF a anunţat când va avea loc meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Când se poate da titlul în Liga 1

Universitatea Craiova şi U Cluj, ocupantele primelor două locuri în Liga 1, urmează să se întâlnească în etapa cu numărul 9 din play-off. Pe primul loc se află oltenii, cu 46 de puncte, în timp ce “şepcile roşii” ocupă locul secund, cu 45 de puncte.
Duelul din penultima etapă a play-off-ului poate stabili noua campioană a României. În cazul unui succes, Universitatea Craiova va obţine titlul.
Universitatea Craiova – U Cluj se joacă duminică
LPF a anunţat când va avea loc meciul de pe Ion Oblemenco. Partida se joacă duminică seară, de la ora 20:30. Cele două echipe se vor întâlni şi în finala Cupei României, care va avea loc miercuri seară.
De asemenea, LPF a anunţat şi programul întregii etape, atât din play-off, cât şi din play-out.
Patru dintre meciurile din play-out se vor juca luni seară, cu implicaţii în lupta pentru salvarea de la retrogradare, se vor juca de la aceeaşi oră.
Vineri, 15 mai 2026
- 20:30 FC Argeș – Rapid (play-off)
Sâmbătă, 16 mai 2026
- 21:00 Dinamo – CFR Cluj (play-off)
Duminică, 17 mai 2026
- 17:30 Csikszereda – FC Botoșani (play-out)
- 20:30 Universitatea Craiova – ”U” Cluj (play-off)
Luni, 18 mai 2026
- 20:30 Farul Constanța – Metaloglobus – (play-out)
- 20:30 Petrolul – Oțelul (play-out)
- 20:30 Unirea Slobozia – UTA Arad (play-out)
- 20:30 Hermannstadt – FCSB (play-out)
