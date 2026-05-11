Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile de la Roma

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 13:40

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea continuă forma excelentă de la Roma. Jucătoarea din România s-a calificat în sferturile de finală de la Foro Italico, după ce a învins-o în două seturi pe Linda Noskova, jucătoarea de pe locul 13 WTA.

Cîrstea a făcut un meci foarte bun şi s-a impus cu 6-2, 6-4 după o oră şi 24 de minute de joc. Înaintea acestei partide, Cîrstea a revenit de la 0-1 la seturi şi a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul WTA.

Sorana Cîrstea, parcurs excelent la Roma! S-a calificat în sferturile de finală la Foro Italico

Calificarea în sferturile de finală de la Roma vine cu 215 puncte în clasamentul WTA pentru româncă. De asemenea, ea şi-a asigurat şi un cec în valoare de 150.000 de euro.

Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Sorana Cîrstea la turneul de la Roma. Până la ediţia de anul acesta, românca nu trecuse niciodată de faza optimilor de finală. Ea a mai jucat în optimi la Foro Italico în 2024.

Pentru un loc în semifinalele turneului din capitala Italiei, Sorana Cîrstea va juca împotriva câştigătoarei dintre Jelena Ostapenko și Anna Kalinskaya.

