Sorana Cîrstea, anunţ după ce a ajuns în premieră în sferturile de la Roma: “Promisiunea rămâne promisiune”

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 14:06

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după ce a învins-o pe Linda Noskova, numărul 13 WTA, în optimile de finală. Acesta este cel mai bun rezultat al româncei la Foro Italico de până acum.

În turul precedent, Sorana Cîrstea a trecut de Aryna Sabalenka, numărul 1 WTA. La finalul acelei partide, Cîrstea a declarat că se va mai gândi în privinţa deciziei de a se retrage la finalul sezonului, dacă va câştiga turneul din capitala Italiei.

Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile de la Roma: “Să vedem ce se va întâmpla”

Acum, Sorana Cîrstea a declarat că promisiunea este promisiune şi este nerăbdătoare să vadă ce îi rezervă restul turneului de la Roma:

“Multe avantaje vin odată cu vârsta. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat azi. Am știut că trebuie să încep meciul în forță și am reușit asta azi. E pentru prima dată când sunt aici în sferturi și e foarte special pentru mine. Frumusețea sportului e despre forță, ambiție și a învăța cum să suferi.

E foarte important în sport, nu trebuie să te gândești mereu la asta, dar nu toate lucrurile funcționează în fiecare zi. Trebuie să rămâi acolo, să accepți. Sunt lucruri pe care le înveți odată cu vârsta. E o bucurie să fiu aici, e un loc special pentru mine, Roma e minunată, se simte foarte aproape de acasă și mă simt foarte recunoscătoare să fiu aici pentru încă un meci.

Am promis că mă voi gândi să nu mă mai retrag la finalul anului dacă voi câștiga acest turneu, dar mai am trei meciuri de câștigat… dar promisiunea rămâne promisiune! Să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Sorana Cîrstea, la finalul meciului.

