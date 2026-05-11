Home | Fotbal | Premier League | Decizia radicală luată de West Ham, după scandalul de la meciul cu Arsenal: „Nu se poate continua așa!”

Decizia radicală luată de West Ham, după scandalul de la meciul cu Arsenal: „Nu se poate continua așa!”

Sebastian Ujica Publicat: 11 mai 2026, 12:53

Comentarii
Decizia radicală luată de West Ham, după scandalul de la meciul cu Arsenal: Nu se poate continua așa!”

Arbitrul partidei a anulat golul lui West Ham pentru un fault al lui Pablo asupra lui Raya / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Arsenal a câștigat cu 1-0 pe terenul lui West Ham în etapa a 36-a de Premier League și este tot mai aproape de titlu de campioană. În schimb, West Ham rămâne la un punct în spatele lui Tottenham, cea care are și un meci în minus, și pare condamnată la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria lui Arsenal a fost eclipsată de scandalul care a izbucnit după ce golul egalizator al lui West Ham a fost anulat de arbitrul Chris Kavanagh după recomandarea VAR de a revedea faza.

West Ham face plângere

Decizia a venit după o analiză de 4 minute și 17 secunde și i-a înfuriat pe cei de la West Ham. În primul rând, pentru că astfel de momente au avut loc constant pe tot parcursul sezonului și multe alte goluri nu au fost anulate. În al doilea rând, pentru că în careu aveau loc mai multe incidente, însă nu a fost nicio clipă analizat un presupus fault.

Conform The Telegraph, West Ham urmează să facă o plângere oficială către PGMOL, organizația care guvernează asupra arbitrajelor din Premier League.

„Trebuie să rezolve problema. Trebuie să vină în fața cluburilor și să explice motivele din spatele acestor decizii diferite. Suntem supărați și dezamăgiți. Nu se poate continua așa.

Reclamă
Reclamă

Toată lumea este confuză. Jucătorii nu mai înțeleg nimic. În ultimele sezoane s-a ajuns într-un punct în care nici măcar arbitrii nu mai știu clar ce este fault și ce nu este. Iar asta creează foarte multe dubii și speculații în jurul acestor faze” a fost declarația lui Nuno Espirito Santo de după partidă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Observator
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
Fanatik.ro
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
12:45

LPF a anunţat când va avea loc meciul Universitatea Craiova – U Cluj! Când se poate da titlul în Liga 1
12:30

Marie Louise Eta, prima femeie care câștigă un meci în top 5 campionate! Succes dramatic în prelungiri
12:06

„Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
11:58

Washington Wizards va avea prima alegere în draftul NBA din 2026
11:15

Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”
11:05

Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 3 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 4 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid 5 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1