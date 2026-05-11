Decizia radicală luată de West Ham, după scandalul de la meciul cu Arsenal: „Nu se poate continua așa!”

Arsenal a câștigat cu 1-0 pe terenul lui West Ham în etapa a 36-a de Premier League și este tot mai aproape de titlu de campioană. În schimb, West Ham rămâne la un punct în spatele lui Tottenham, cea care are și un meci în minus, și pare condamnată la retrogradare.
Victoria lui Arsenal a fost eclipsată de scandalul care a izbucnit după ce golul egalizator al lui West Ham a fost anulat de arbitrul Chris Kavanagh după recomandarea VAR de a revedea faza.
West Ham face plângere
Decizia a venit după o analiză de 4 minute și 17 secunde și i-a înfuriat pe cei de la West Ham. În primul rând, pentru că astfel de momente au avut loc constant pe tot parcursul sezonului și multe alte goluri nu au fost anulate. În al doilea rând, pentru că în careu aveau loc mai multe incidente, însă nu a fost nicio clipă analizat un presupus fault.
Conform The Telegraph, West Ham urmează să facă o plângere oficială către PGMOL, organizația care guvernează asupra arbitrajelor din Premier League.
„Trebuie să rezolve problema. Trebuie să vină în fața cluburilor și să explice motivele din spatele acestor decizii diferite. Suntem supărați și dezamăgiți. Nu se poate continua așa.
Toată lumea este confuză. Jucătorii nu mai înțeleg nimic. În ultimele sezoane s-a ajuns într-un punct în care nici măcar arbitrii nu mai știu clar ce este fault și ce nu este. Iar asta creează foarte multe dubii și speculații în jurul acestor faze” a fost declarația lui Nuno Espirito Santo de după partidă.
