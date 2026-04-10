Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, la prânz, la Cimitirul Bellu. Trupul neînsuflețit al lui “Il Luce”, care a încetat din viață marți seară, a fost depus miercuri și joi la Arena Națională.
Nume mari din lumea fotbalului au venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Nu au fost singurii. Perosnalități din lumea culturală, politică, dar și oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe fostul antrenor, dar pe care l-au apreciat, au venit pe cel mai mare stadion al țării pentru a-și lua rămas bun.
PAOK Salonic va fi reprezentată de oameni din conducere la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Antrenor la PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a revenit de urgență în țară încă de duminică seară, imediat după meciul disputata de echipa sa împotriva lui Panathinaikos, în prima etapă a play-off-ului din Grecia. Jucătorii formației din Salonic și-ar fi dorit să fie alături de antrenorul lor în aceste momente dificile, dar Răzvan Lucescu a decis ca ei să rămână la Salonic, pentru a nu da peste cap pregătirea urnătoarelor meciuri, cu AEK Atena, în campionat, și cu Aris, în finala Cupei Greciei.
PAOK Salonic va fi însă reprezentată însă de o delegație la București, mai multe persoane din conducerea clubului urmând să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu, potrivit Nova Sports. Aceeași sursă menționează că trei coroane de flori au fost depuse joi la Arena Națională. Una semnată de clubul PAOK, una semnată de patronul Ivan Savvidis și una semnată de Makis Gkagatsis, președintele Federației de Fotbal din Grecia.
Programul zilei de vineri al funeraliilor lui Mircea Lucescu
ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026
(Ceremonie religioasă şi înhumare)
- Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00
- Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu
- Ceremonia de la cimitir va începe în jurul orei 12:20
- Înhumarea va avea loc la ora 13:10
Menţiuni importante:
- Accesul publicului va fi organizat, pentru a asigura un flux civilizat şi respectuos
- Vor exista zone distincte pentru familie, invitaţi şi public
- Accesul la momentul înhumării va fi restricţionat, fiind rezervat familiei şi apropiaţilor
“Familia vă mulţumeşte pentru gândurile, respectul şi discreţia manifestate în aceste momente”, transmitea familia Lucescu, într-un comunicat.
