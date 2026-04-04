Decizia radicală luată de familia lui Mircea Lucescu la Spitalul Universitar, după infarctul suferit de “Il Luce”

Familia lui Mircea Lucescu a luat o decizie radicală la Spitalul Universitar. “Il Luce” este în continuare internat în unitatea medicală din Bucureşti, în urma infarctului miocardic acut suferit în dimineaţa zilei de vineri.
Conform surselor AntenaSport, apropiaţii lui Mircea Lucescu au adus pază personală la Spitalul Universitar. Cei aduşi de familia fostului selecţioner sunt plasaţi pe etajul unde acesta se află, la secţia USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici).
Pază personală pentru Mircea Lucescu, la Spitalul Universitar
Mircea Lucescu a fost vizitat de nepotul Matei, fiul lui Răzvan, după infarctul miocardic acut sufert. Cel mai probabil, el a fost cel care a adus şi paza personală pentru “Il Luce” la Spitalul Universitar, pentru a se păstra discreţia privind starea acestuia.
În dimineaţa zilei de sâmbătă, au existat şi nemulţumiri la Spitalul Universitar. Ceilalţi oameni veniţi în vizită au fost nevoiţi să treacă de controale mai riguroase, accesul la secţia de cardiologie realizându-se pe baza unui tabel, verificat de personalul medical.
Tot în această dimineaţă, Spitalul Universitar a făcut un anunţ cu privire la starea lui Mircea Lucescu. ”Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, anunţă sâmbătă dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă.
SUUB precizează va comunica oficial ”orice element de interes public, dacă va fi necesar”, făcând apel la ”respectarea demnităţii şi intimităţii individuale a fiecărui pacient”.
Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.
