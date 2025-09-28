Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională: „Era singurul” - Antena Sport

Home | Fotbal | Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională: „Era singurul”

Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională: „Era singurul”

Publicat: 28 septembrie 2025, 18:10

Comentarii
Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională: Era singurul”

Alexandru Mitriță, la națională/ Profimedia

Giovanni Becali a reacționat după retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională. Impresarul a transmis că România pierde foarte mult după decizia mijlocașului de 30 de ani. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Giovanni Becali îl considera pe Alexandru Mitriță ca fiind singurul decar adevărat din lotul lui Mircea Lucescu.  

Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională 

Totodată, impresarul a transmis că mijlocașul a luat această decizie și cu gândindu-se la partea financiară, având în vedere că are un salariu consistent în China, la Zhejiang.  

„Eu cred că era singurul decar, adică singurul care putea să fie liber, fără vreo sarcină, să facă el treabă, să paseze, să centreze. 

Am fost eu pe timpul lui Dan Petrescu acolo, chinezii sunt dârzi. Probabil că și-a dat seama că nu are șanse la națională, că trebuie să câștige bani în China”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Alexandru Mitriță a evoluat doar 17 minute la ultima acțiune a naționalei, fiind trimis în teren pe finalul amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3. În meciul cu Cipru, care s-a încheiat 2-2, în preliminariile World Cup 2026, Mitriță a fost rezervă neutilizată. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Observator
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
19:25
Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri
19:19
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt
19:01
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1. Echipele de start
19:00
Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
18:56
A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi
18:46
Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”