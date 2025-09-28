Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională: „Era singurul” - Antena Sport

Giovanni Becali a reacționat după retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională. Impresarul a transmis că România pierde foarte mult după decizia mijlocașului de 30 de ani.
Concret, Giovanni Becali îl considera pe Alexandru Mitriță ca fiind singurul decar adevărat din lotul lui Mircea Lucescu.
Detaliul subliniat de Giovanni Becali după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională
Totodată, impresarul a transmis că mijlocașul a luat această decizie și cu gândindu-se la partea financiară, având în vedere că are un salariu consistent în China, la Zhejiang.
„Eu cred că era singurul decar, adică singurul care putea să fie liber, fără vreo sarcină, să facă el treabă, să paseze, să centreze.
Am fost eu pe timpul lui Dan Petrescu acolo, chinezii sunt dârzi. Probabil că și-a dat seama că nu are șanse la națională, că trebuie să câștige bani în China”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro.
Alexandru Mitriță a evoluat doar 17 minute la ultima acțiune a naționalei, fiind trimis în teren pe finalul amicalului pierdut de „tricolori” cu Canada, scor 0-3. În meciul cu Cipru, care s-a încheiat 2-2, în preliminariile World Cup 2026, Mitriță a fost rezervă neutilizată.
