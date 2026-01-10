Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă

Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 11:48

Comentarii
Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste uriaşă în cantonament. Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu ar putea reveni pe teren într-un mod miraculos, mai repede decât se preconiza iniţial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stopperul campioanei s-a accidentat grav în meciul naţionalei cu Austria, din octombrie, el suferind o ruptură de ligament încrucişat. Popescu a fost supus unei operaţii şi sezonul său părea încheiat.

Veste uriaşă pentru FCSB: Mihai Popescu ar putea juca în play-off

Mihai Popescu a făcut deplasarea alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, el fiind văzut pe teren. Fundaşul a început alergările uşoare, iar Mihai Stoica a dat o veste excelentă.

Concret, oficialul campioanei a anunţat că recuperarea lui Mihai Popescu decurge foarte bine, iar fundaşul ar putea evolua pentru FCSB în play-off, în cazul în care campioana se va califica. MM l-a lăudat pe fundaşul central pentru munca depusă, după accidentarea gravă suferită.

“Este posibil să ajungem să salutăm un record de reapariție pe un teren de fotbal. Mihai Popescu arată incredibil și sunt șanse ca într-o lună și jumătate să se antreneze normal cu echipa. Pentru absolut toți din staff reprezintă o mare surpriză.

Reclamă
Reclamă

La modul în care a muncit el și cât de pozitiv a fost din prima secundă după accidentarea atât de gravă, probabil asta a contat foarte mult. Poate să fie un jucător care să joace în play-off“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Sunt şanse mari ca Mihai Popescu să continue alături de FCSB şi din sezonul viitor. Mihai Stoica anunţa, la finalul anului trecut, că fundaşului îi va fi propusă o prelungire de contract, ţinând cont că actuala sa înţelegere cu campioana va expira la finalul sezonului.

România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 gradeRomânia, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
12:50
Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa
12:18
VIDEOAdrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB
11:49
Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat
11:27
Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
10:46
VideoMilwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron
10:36
“Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 5 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 6 Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”