Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă - Antena Sport

FCSB a primit o veste uriaşă în cantonament. Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu ar putea reveni pe teren într-un mod miraculos, mai repede decât se preconiza iniţial.
Stopperul campioanei s-a accidentat grav în meciul naţionalei cu Austria, din octombrie, el suferind o ruptură de ligament încrucişat. Popescu a fost supus unei operaţii şi sezonul său părea încheiat.
Veste uriaşă pentru FCSB: Mihai Popescu ar putea juca în play-off
Mihai Popescu a făcut deplasarea alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, el fiind văzut pe teren. Fundaşul a început alergările uşoare, iar Mihai Stoica a dat o veste excelentă.
Concret, oficialul campioanei a anunţat că recuperarea lui Mihai Popescu decurge foarte bine, iar fundaşul ar putea evolua pentru FCSB în play-off, în cazul în care campioana se va califica. MM l-a lăudat pe fundaşul central pentru munca depusă, după accidentarea gravă suferită.
“Este posibil să ajungem să salutăm un record de reapariție pe un teren de fotbal. Mihai Popescu arată incredibil și sunt șanse ca într-o lună și jumătate să se antreneze normal cu echipa. Pentru absolut toți din staff reprezintă o mare surpriză.
La modul în care a muncit el și cât de pozitiv a fost din prima secundă după accidentarea atât de gravă, probabil asta a contat foarte mult. Poate să fie un jucător care să joace în play-off“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Sunt şanse mari ca Mihai Popescu să continue alături de FCSB şi din sezonul viitor. Mihai Stoica anunţa, la finalul anului trecut, că fundaşului îi va fi propusă o prelungire de contract, ţinând cont că actuala sa înţelegere cu campioana va expira la finalul sezonului.
- Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
- “Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
- “Şi-a adus rezervă”. Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid
- Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…”
- “Nu e frumos!” Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: “Explicaţii puerile”