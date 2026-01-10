Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste uriaşă în cantonament. Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu ar putea reveni pe teren într-un mod miraculos, mai repede decât se preconiza iniţial.

Stopperul campioanei s-a accidentat grav în meciul naţionalei cu Austria, din octombrie, el suferind o ruptură de ligament încrucişat. Popescu a fost supus unei operaţii şi sezonul său părea încheiat.

Veste uriaşă pentru FCSB: Mihai Popescu ar putea juca în play-off

Mihai Popescu a făcut deplasarea alături de FCSB în cantonamentul din Antalya, el fiind văzut pe teren. Fundaşul a început alergările uşoare, iar Mihai Stoica a dat o veste excelentă.

Concret, oficialul campioanei a anunţat că recuperarea lui Mihai Popescu decurge foarte bine, iar fundaşul ar putea evolua pentru FCSB în play-off, în cazul în care campioana se va califica. MM l-a lăudat pe fundaşul central pentru munca depusă, după accidentarea gravă suferită.

“Este posibil să ajungem să salutăm un record de reapariție pe un teren de fotbal. Mihai Popescu arată incredibil și sunt șanse ca într-o lună și jumătate să se antreneze normal cu echipa. Pentru absolut toți din staff reprezintă o mare surpriză.