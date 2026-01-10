Maroc s-a calificat în semifinalele Cupei Africii! Capăt de drum pentru naţionala fotbalistului de la Dinamo - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, vineri seara, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins formaţia Camerunului cu scorul de 2-0 (1-0), la Rabat, în al doilea sfert de finală.

Brahim Diaz, starul lui Real Madrid, a marcat al cincilea său gol consecutiv pentru Maroc (26), iar Ismael Saibari, coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, a închis tabela (74).

Maroc – Camerun 2-0

Camerunezii, la care portarul Devis Epassy (Dinamo Bucureşti) a fost integralist, au reclamat un penalty neacordat în repriza secundă, la un fault asupra lui Bryan Mbeumo (Manchester United), notează Reuters, dar “leii neîmblânziţi” nu au reuşit să îşi creeze nicio ocazie de gol şi nu au tras niciun şut pe poartă.

În semifinale, miercuri, la Rabat, Maroc va juca împotriva câştigătoarei din sfertul de finală care le opune pe Algeria şi Nigeria, sâmbătă.

În faţa a 53.000 de spectatori, pe Stadionul Prince Moulay Abdallah, au evoluat echipele: