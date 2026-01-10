"Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?" Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: "Unii nu văd fotbal deloc" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat surprins de situaţia lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu înţelege cum căpitanul roş-albaştrilor nu prinde un transfer în străinătate.

Darius Olaru, care mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.

Mihai Stoica, uluit de situaţia lui Darius Olaru de la FCSB

Mihai Stoica a oferit declaraţii despre Darius Olaru după amicalul pierdut de FCSB cu Beşiktaş, scor 1-2, în cantonamentul din Antalya. Căpitanul roş-albaştrilor a evoluat timp de 63 de minute în partida de pregătire cu turcii.

MM s-a declarat încântat de evoluţia lui Olaru şi a transmis că acesta ar merita să fie transferat de un club din străinătate.

“Nu înțeleg altceva. Cum un jucător atât de bun ca Olaru, care și astăzi a făcut diferența… la un moment dat erau 22 de jucători pe teren, de fapt era un jucător și încă 21.