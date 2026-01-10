"Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?" Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: "Unii nu văd fotbal deloc" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat surprins de situaţia lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu înţelege cum căpitanul roş-albaştrilor nu prinde un transfer în străinătate.
Darius Olaru, care mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.
Mihai Stoica, uluit de situaţia lui Darius Olaru de la FCSB
Mihai Stoica a oferit declaraţii despre Darius Olaru după amicalul pierdut de FCSB cu Beşiktaş, scor 1-2, în cantonamentul din Antalya. Căpitanul roş-albaştrilor a evoluat timp de 63 de minute în partida de pregătire cu turcii.
MM s-a declarat încântat de evoluţia lui Olaru şi a transmis că acesta ar merita să fie transferat de un club din străinătate.
“Nu înțeleg altceva. Cum un jucător atât de bun ca Olaru, care și astăzi a făcut diferența… la un moment dat erau 22 de jucători pe teren, de fapt era un jucător și încă 21.
El, tot ce făcea, aducea ceva. Cum de nu plătește nimeni clauza de reziliere? Asta nu o să înțeleg niciodată. Mă gândesc cum de nu văd unii fotbal deloc”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- 9 goluri în 31 de meciuri a marcat Darius Olaru la FCSB, în acest sezon
