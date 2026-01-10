Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali

Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 11:27

Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali vrea să-i aducă înlocuitor lui Adrian Şut. Mijlocaşul de 26 de ani e pe punctul de a semna cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

Ţinând cont de plecarea iminentă a lui Adrian Şut de la FCSB, Gigi Becali vrea să aducă întăriri în lotul condus de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Patronul roş-albaştrilor a pus ochii pe un jucător din Liga 1.

Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut

Conform sport.ro, Charles Petro, de la Botoşani, este în vizorul lui Gigi Becali. Mijlocaşul născut în Malawi, în vârstă de 24 de ani, este jucător de bază la echipa lui Leo Grozavo, echipă care a impresionat în acest sezon.

Petro este cotat la suma de 800.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, şi mai are contract cu Botoşani până în vara lui 2028. Mijlocaşul a ajuns la formaţia din Moldova în iarna lui 2023, după despărţirea de Sheriff Tiraspol.

În acest sezon, Charles Petro a bifat 19 meciuri pentru Botoşani, în toate competiţiile. Mijlocaşul a reuşit să marcheze un gol în meciul de campionat cu Hermannstadt.

Dacă Gigi Becali ar ajunge la o înţelegere cu Valeriu Iftime în privinţa lui Charles Petro, acesta ar fi al zecelea transfer pe axa Botoşani – FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-a mai adus la echipa sa de la formaţia din Moldova pe Olimpiu Moruţan, Joyskim Dawa sau Malcom Edjouma, de-a lungul timpului.

Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
