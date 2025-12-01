Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția - Antena Sport

Olimpia Satu Mare, club din Liga a 3-a, traversează o perioadă critică. Luni, 1 decembrie, conducerea clubului a anunțat că principalii finanțatori și-au retras sprijinul. Situația este atât de gravă încât oficialii nu pot garanta că echipa va putea încheia actualul sezon. Clubul a transmis că nu dispune de resursele necesare nici măcar pentru organizarea ultimelor două meciuri programate în 2025.

“Comunicat oficial al CS SC Olimpia MCMXXI

Conducerea CS SC Olimpia MCMXXI informează că, începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică pentru club.

În prezent, CS SC Olimpia MCMXXI se confruntă cu imposibilitatea de a organiza următoarele două partide programate în calendarul competițional și, totodată, cu dificultăți majore privind continuarea campionatului. Obiectivul clubului rămâne disputarea ultimelor două meciuri ale anului și identificarea, ulterior, a soluțiilor necesare pentru a putea finaliza sezonul.

Având în vedere experiența anilor precedenți, probabilitatea de a atrage în scurt timp un nou investitor este redusă. În acest context, este esențială găsirea rapidă a unei surse financiare care să permită efectuarea deplasării la Turda. În cazul în care acest obiectiv nu va putea fi îndeplinit, clubul va fi nevoit să notifice Federația despre imposibilitatea clubului de a disputa acest joc.