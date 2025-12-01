Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția - Antena Sport

Home | Fotbal | Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția

Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 15:53

Comentarii
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția

Olimpia Satu Mare, club din Liga a 3-a, traversează o perioadă critică. Luni, 1 decembrie, conducerea clubului a anunțat că principalii finanțatori și-au retras sprijinul. Situația este atât de gravă încât oficialii nu pot garanta că echipa va putea încheia actualul sezon. Clubul a transmis că nu dispune de resursele necesare nici măcar pentru organizarea ultimelor două meciuri programate în 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Comunicat oficial al CS SC Olimpia MCMXXI

Conducerea CS SC Olimpia MCMXXI informează că, începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică pentru club.

În prezent, CS SC Olimpia MCMXXI se confruntă cu imposibilitatea de a organiza următoarele două partide programate în calendarul competițional și, totodată, cu dificultăți majore privind continuarea campionatului. Obiectivul clubului rămâne disputarea ultimelor două meciuri ale anului și identificarea, ulterior, a soluțiilor necesare pentru a putea finaliza sezonul.

Având în vedere experiența anilor precedenți, probabilitatea de a atrage în scurt timp un nou investitor este redusă. În acest context, este esențială găsirea rapidă a unei surse financiare care să permită efectuarea deplasării la Turda. În cazul în care acest obiectiv nu va putea fi îndeplinit, clubul va fi nevoit să notifice Federația despre imposibilitatea clubului de a disputa acest joc.

Reclamă
Reclamă

Din păcate două neprezentări consecutive atrag retrogradarea automată, iar demersul nostru urmărește prevenirea unei astfel de situații și obținerea unei ferestre de aproximativ două luni pentru a găsi alternative viabile.

CS SC Olimpia MCMXXI va continua să depună toate eforturile pentru menținerea activității sportive și pentru protejarea intereselor clubului.

CS SC Olimpia MCMXXI”, a scris Olimpia Satu Mare, pe Facebook.

"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
16:25
„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB
16:03
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”
15:33
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată
15:32
U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2
15:14
VIDEOOklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
15:03
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând