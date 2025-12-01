Închide meniul
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă

Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 15:03

Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă

Profimedia

Lyuboslav Penev este antrenorul care i-a pregătit pe Daniel Pancu și Florentin Petre în perioada în care aceștia au evoluat la CSKA Sofia. Fostul mare atacant bulgar s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și în 1994, când a fost diagnosticat cu cancer testicular, motiv pentru care a ratat Campionatul Mondial din SUA. Atunci, a reușit să învingă boala și să revină rapid.

Acum, însă, Penev trece din nou printr-o situație medicală gravă, care îi poate pune viața în pericol, potrivit sportal.bg, care nu a precizat natura afecțiunii. În prezent, acesta se află internat în Germania, în stare critică.

Campion de două ori cu CSKA Sofia, în 1987 și 1989, și câștigător al eventului cu Atletico Madrid în 1996, Penev este considerat una dintre figurile marcante ale fotbalului bulgar.

Ca antrenor, Lyubo Penev i-a avut sub comandă pe Pancu și Florentin Petre la CSKA Sofia, iar în 2011 a cucerit titlul în Bulgaria cu Litex Lovech.

