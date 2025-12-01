Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon - Profimedia Images

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-115, pe Portland Trail Blazers, obţinând cu această ocazie a 20-a sa victorie de la debutul actualei ediţii a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în 21 de meciuri.

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a marcat 26 de puncte pentru Thunder, ajungând astfel la 93 de partide consecutive cu minimum 20 de puncte înscrise. Aceasta este a doua cea mai bună serie de acest gen din istoria NBA, după cea reuşită de legendarul Wilt Chamberlain (126 meciuri).

Într-un alt joc programat duminică, Luka Doncic a reuşit 34 de puncte, 12 recuperări şi 7 pase decisive pentru Los Angeles Lakers, care s-a impus pe propriul parchet, cu scorul de 133-121, în faţa formaţiei New Orleans Pelicans.

Starul LeBron James nu a evoluat pentru californieni în acest meci, fiind menajat.

Aceasta este a şaptea victorie consecutivă obţinută de Lakers, ocupanta locului secund în clasamentul Conferinţei de Vest a NBA, după Oklahoma City Thunder.