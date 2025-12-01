Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon - Antena Sport

Închide meniul
Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon

Dan Roșu Publicat: 1 decembrie 2025, 15:14

Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon

Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon - Profimedia Images

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-115, pe Portland Trail Blazers, obţinând cu această ocazie a 20-a sa victorie de la debutul actualei ediţii a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în 21 de meciuri.

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a marcat 26 de puncte pentru Thunder, ajungând astfel la 93 de partide consecutive cu minimum 20 de puncte înscrise. Aceasta este a doua cea mai bună serie de acest gen din istoria NBA, după cea reuşită de legendarul Wilt Chamberlain (126 meciuri).

Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon

Într-un alt joc programat duminică, Luka Doncic a reuşit 34 de puncte, 12 recuperări şi 7 pase decisive pentru Los Angeles Lakers, care s-a impus pe propriul parchet, cu scorul de 133-121, în faţa formaţiei New Orleans Pelicans.

Starul LeBron James nu a evoluat pentru californieni în acest meci, fiind menajat.

Aceasta este a şaptea victorie consecutivă obţinută de Lakers, ocupanta locului secund în clasamentul Conferinţei de Vest a NBA, după Oklahoma City Thunder.

