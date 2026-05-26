“Nu e favorită” Ionuţ Negoiţă, mesaj tranşant înaintea duelului Dinamo – FCSB!

Fostul patron al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă (52 de ani), a spus că alb-roşiii nu sunt favoriţi în duelul cu FCSB, aşa cum au susţinut mai mulţi oameni din fotbal, inclusiv Marius Niculae.
Finala barajului pentru preliminariile Conference League, Dinamo – FCSB, se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Biletele s-au epuizat rapid, având în vedere că stadionul Arcul de Triumf e cel mai mic din Bucureşti.
Ionuţ Negoiţă, despre derby-ul Dinamo – FCSB pentru Conference League: “Va fi un meci extrem de echilibrat şi complicat”
Ionuţ Negoiţă e mulţumit de ce se întâmplă acum la Dinamo. Locul 4 e unul bun pentru Dinamo, e de părere fostul patron al “câinilor”. O calificare în Conference League ar încununa un sezon reuşit, e de părere omul de afaceri.
Ionuţ Negoiţă nu mai e investitor la Dinamo, dar a rămas aproape de echipa lui de suflet, fiind în continuare sponsor.
“Eu îl văd greu, dar îmi doresc să câştige Dinamo. Nu cred că pleacă din postura de favorită, va fi un meci extrem de echilibrat şi complicat.
(n.r.: Cu o calificare în Conference League, ar fi un sezon reuşit?) Fără discuţie că da. După mult timp, să meargă în cupele europene, e o realizare foarte importantă, mai ales după interdicţiile care au fost, motive de insolvenţă şi aşa mai departe, s-ar începe o etapă mai interesantă.
Mie-mi place ce se întâmplă, un loc patru nu sună deloc rău, mai ales că în Cupă am fost foarte aproape să mergem în finală, unde se putea întâmpla orice, se putea câştiga chiar. Dinamo anul ăsta a arătat bine, sunt încântat de ce se întâmplă şi ar fi foarte important să se califice în cupele europene”, a declarat Ionuţ Negoiţă pentru sport.ro.
