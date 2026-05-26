Mihai Rotaru a recunoscut că i-a dat mesaj antrenorului pe bancă: “Bă, voi sunteți nebuni?!”

Despre Mihai Rotaru se spune că se implică la echipă aşa cum o face şi Gigi Becali. Patronul a vorbit în premieră despre acest subiect. Iniţial a declarat că “nu m-am băgat peste niciun antrenor”, apoi a recunoscut că au existat antrenori cărora le-a dat mesaje! A şi dat numele tehnicienilor care au primit “sfaturi” de la el. Este vorba de Corneliu Papură şi Dragoş Bon, despre care spune că nu l-au ascultat!

„Eu nu m-am băgat peste niciun antrenor la Universitatea Craiova. Niciodată. Sau hai să spunem, au fost trei evenimente. Prima dată cred că la primul mandat al lui Papură. Nu mai știu cu cine jucam. Și i-am zis doar atât. El juca 4-3-3 la echipa a doua, noi jucam 4-2-3-1. Nu mai știu după cine a venit, după Mangia cred că a venit. 3-4-3 jucam cu Mangia. ‘Băi, Papi, nu stau eu să discut cu tine ce vrei să faci, dar, dacă vrei un sfat, nu te apuca să schimbi sistemul, pentru că este foarte din scurt. Rămâi pe sistemul ăla, vezi dacă poți să corectezi ceva și după aia, săptămâna viitoare, când ai un ciclu întreg…’. Nu m-a ascultat.

A doua oară, cu Dragoș Bon, când jucam cu FCSB și se punea problema dacă să joace cu Conte, aveam noi un fundaș dreapta, sau cu Vlădoiu. Și am zis că tot timpul Vlădoiu a făcut meciuri extraordinare împotriva lui (n.r. Florinel) Coman, juca Coman pe partea lui, are viteză, a fost tot timpul foarte bun. Dacă mă întrebi pe mine, eu nu aș juca cu Conte, aș juca cu Vlădoiu. Nu m-a ascultat, a jucat cu Conte. A venit după meci și mi-a zis că a greșit. Ok”, a dezvăluit Mihai Rotaru, citat de Fanatik.

Rotaru a continuat. A povestit un alt moment când a dat SMS pe bancă să fie făcute schimbări.

“Și tot la fel, la următorul mandat al lui Dragoș Bon, de interimar, jucam la Mioveni, și le-am zis: ‘Dacă aveți un rezultat bun, dați drumul la copii, trebuie să dăm drumul la U21, să-i pregătim. Deci dacă conduceți 2-0, 3-0, dați-le drumul în teren și lui Danciu, și lui X, Y. Aveam 2-0, 3-0, nu știu cât, nu intra niciunul.