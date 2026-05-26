Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru a recunoscut că i-a dat mesaj antrenorului pe bancă: “Bă, voi sunteți nebuni?!”

Mihai Rotaru a recunoscut că i-a dat mesaj antrenorului pe bancă: “Bă, voi sunteți nebuni?!”

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 22:47

Comentarii
Mihai Rotaru a recunoscut că i-a dat mesaj antrenorului pe bancă: Bă, voi sunteți nebuni?!

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Despre Mihai Rotaru se spune că se implică la echipă aşa cum o face şi Gigi Becali. Patronul a vorbit în premieră despre acest subiect. Iniţial a declarat că “nu m-am băgat peste niciun antrenor”, apoi a recunoscut că au existat antrenori cărora le-a dat mesaje! A şi dat numele tehnicienilor care au primit “sfaturi” de la el. Este vorba de Corneliu Papură şi Dragoş Bon, despre care spune că nu l-au ascultat!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Eu nu m-am băgat peste niciun antrenor la Universitatea Craiova. Niciodată. Sau hai să spunem, au fost trei evenimente. Prima dată cred că la primul mandat al lui Papură. Nu mai știu cu cine jucam. Și i-am zis doar atât. El juca 4-3-3 la echipa a doua, noi jucam 4-2-3-1. Nu mai știu după cine a venit, după Mangia cred că a venit. 3-4-3 jucam cu Mangia. ‘Băi, Papi, nu stau eu să discut cu tine ce vrei să faci, dar, dacă vrei un sfat, nu te apuca să schimbi sistemul, pentru că este foarte din scurt. Rămâi pe sistemul ăla, vezi dacă poți să corectezi ceva și după aia, săptămâna viitoare, când ai un ciclu întreg…’. Nu m-a ascultat.

A doua oară, cu Dragoș Bon, când jucam cu FCSB și se punea problema dacă să joace cu Conte, aveam noi un fundaș dreapta, sau cu Vlădoiu. Și am zis că tot timpul Vlădoiu a făcut meciuri extraordinare împotriva lui (n.r. Florinel) Coman, juca Coman pe partea lui, are viteză, a fost tot timpul foarte bun. Dacă mă întrebi pe mine, eu nu aș juca cu Conte, aș juca cu Vlădoiu. Nu m-a ascultat, a jucat cu Conte. A venit după meci și mi-a zis că a greșit. Ok”, a dezvăluit Mihai Rotaru, citat de Fanatik.

Rotaru a continuat. A povestit un alt moment când a dat SMS pe bancă să fie făcute schimbări.

“Și tot la fel, la următorul mandat al lui Dragoș Bon, de interimar, jucam la Mioveni, și le-am zis: ‘Dacă aveți un rezultat bun, dați drumul la copii, trebuie să dăm drumul la U21, să-i pregătim. Deci dacă conduceți 2-0, 3-0, dați-le drumul în teren și lui Danciu, și lui X, Y. Aveam 2-0, 3-0, nu știu cât, nu intra niciunul.

Reclamă
Reclamă

Prima dată și singura dată în viața mea când am dat mesaj: ‘Bă, voi sunteți nebuni?’. Dragoș Bon fiind o etapă acolo. Și mi-au zis că nu au avut semnal. Deci în rest nici măcar… Atât. Și nici nu m-au ascultat, ca să ne înțelegem. Și am zis că sunt cel mai slab. Dacă află Gigi (n.r. Becali), o să spună că nu sunt în stare nici cu Dragoș Bon (n.r. râde)”, a mai declarat patronul oltenilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Observator
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
Fanatik.ro
Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe
22:47

“Nu e favorită” Ionuţ Negoiţă, mesaj tranşant înaintea duelului Dinamo – FCSB!
22:38

„E meciul sezonului! Nu mă sperie nicio echipă!” Mesajul lui Cătălin Cîrjan înaintea barajului Dinamo – FCSB
22:25

Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur al probei feminine de dublu la Roland Garros
22:19

Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României
22:13

Răzvan Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Cristi Chivu: “Un antrenor de mare talent şi valoare”
22:07

Sfârșitul unei ere la Barcelona. Alexia Putellas, dublă câștigătoare de Balon de Aur, și-a anunțat plecarea
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 6 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total