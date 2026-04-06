Jucătorul CFR-ului şi-a luat adio de la titlu! A anunţat un alt obiectiv pentru ardeleni: “Ăsta trebuie să fie”

Adrian Păun (31 de ani) a spus, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, că echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) nu se mai poate gândi acum la titlu.

Păun a precizat că principalul obiectiv al lui CFR Cluj trebuie să fie acum participarea în cupele europene.

Adrian Păun, după Craiova – CFR Cluj 2-0: “E foarte greu să ne mai batem la titlu”

“Pentru mine e cea mai bună şi închegată echipă acasă (n.r: Universitatea Craiova). Suporterii aceştia minunaţi…

Puteam înscrie prin Cordea. Am intrat la pauză cu 0-0, după care, în 5 minute, au reuşit să înscrie două goluri şi aşa s-a scris istoria acestei partide.

Cu siguranţă, dacă am fi reuşit să înscriem primii, am fi tras cu dinţii, poate îi prindeam pe contraatac.