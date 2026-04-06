Jucătorul CFR-ului şi-a luat adio de la titlu! A anunţat un alt obiectiv pentru ardeleni: “Ăsta trebuie să fie”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 22:45

Jucătorul CFR-ului şi-a luat adio de la titlu! A anunţat un alt obiectiv pentru ardeleni: Ăsta trebuie să fie

Imagine din meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj - Sport Pictures

Adrian Păun (31 de ani) a spus, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, că echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) nu se mai poate gândi acum la titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Păun a precizat că principalul obiectiv al lui CFR Cluj trebuie să fie acum participarea în cupele europene.

Adrian Păun, după Craiova – CFR Cluj 2-0: “E foarte greu să ne mai batem la titlu”

“Pentru mine e cea mai bună şi închegată echipă acasă (n.r: Universitatea Craiova). Suporterii aceştia minunaţi…

Puteam înscrie prin Cordea. Am intrat la pauză cu 0-0, după care, în 5 minute, au reuşit să înscrie două goluri şi aşa s-a scris istoria acestei partide.

Cu siguranţă, dacă am fi reuşit să înscriem primii, am fi tras cu dinţii, poate îi prindeam pe contraatac.

Reclamă
Reclamă

Craiova este o echipă foarte-foarte bună şi cred că a meritat victoria.

(n.r: S-a simţit o oarecare presiune pe voi în acest început de play-off?) E normal, a intervenit şi o uzură, am venit de la subsolul clasamentului. Ne-am dorit să ne luptăm la titlu. În momentul de faţă, să fim realişti, e foarte greu să ne mai batem la titlu. Principalul obiectiv cred că trebuie să fie participarea în cupele europene”, a spus Adrian Păun pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.

Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorileVal de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Reclamă

La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.

După primele trei etape, în play-off-ul Ligii 1 conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.

Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).

Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
Observator
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Fanatik.ro
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
22:37

VideoAtmosferă de zile mari la Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Show pe „Ion Oblemenco”
22:13

Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Oltenii, show total pe Oblemenco! Au egalat liderul U Cluj
22:06

Pleacă de la Rapid şi semnează în Italia. “El este alesul”
22:06

A murit Sir Craig Reedie, fost preşedinte al WADA. A condus şi Asociaţia Olimpică Britanică
22:05

Probleme pentru Andrei Rațiu, înaintea duelului cu Răzvan Marin. Anunțul spaniolilor
21:45

LIVE SCORENapoli – AC Milan 0-0. Duel „de foc” pentru locul doi din Serie A. Juventus, victorie cu Genoa
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 UPDATEComunicat de ultimă oră emis de SUUB: Mircea Lucescu, pregătit pentru o nouă intervenţie chirugicală 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 5 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României