Jucătorul CFR-ului şi-a luat adio de la titlu! A anunţat un alt obiectiv pentru ardeleni: “Ăsta trebuie să fie”

Adrian Păun (31 de ani) a spus, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, că echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) nu se mai poate gândi acum la titlu.
Păun a precizat că principalul obiectiv al lui CFR Cluj trebuie să fie acum participarea în cupele europene.
Adrian Păun, după Craiova – CFR Cluj 2-0: "E foarte greu să ne mai batem la titlu"
“Pentru mine e cea mai bună şi închegată echipă acasă (n.r: Universitatea Craiova). Suporterii aceştia minunaţi…
Puteam înscrie prin Cordea. Am intrat la pauză cu 0-0, după care, în 5 minute, au reuşit să înscrie două goluri şi aşa s-a scris istoria acestei partide.
Cu siguranţă, dacă am fi reuşit să înscriem primii, am fi tras cu dinţii, poate îi prindeam pe contraatac.
Craiova este o echipă foarte-foarte bună şi cred că a meritat victoria.
(n.r: S-a simţit o oarecare presiune pe voi în acest început de play-off?) E normal, a intervenit şi o uzură, am venit de la subsolul clasamentului. Ne-am dorit să ne luptăm la titlu. În momentul de faţă, să fim realişti, e foarte greu să ne mai batem la titlu. Principalul obiectiv cred că trebuie să fie participarea în cupele europene”, a spus Adrian Păun pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0
Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.
La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.
După primele trei etape, în play-off-ul Ligii 1 conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.
Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).
