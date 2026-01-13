E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume - Antena Sport

Maroc va găzdui Cupa Mondială din 2030, alături de Spania și Portugalia. Până atunci, marocanii se „antrenează” pentru marele eveniment de peste patru ani cu organizarea Cupei Africii pe Națiuni, competiție ajunsă deja în faza semifinalelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Am fost în Maroc pentru Cupa Africii, iar senzația e că nord-africanii se vor ridica la nivelul celei mai importante competiții din lume. Mai mult, au șanse mari de a găzdui chiar marea finală a Mondialului din 2030.

Stadioane moderne și un „gigant” la Casablanca, posibilă gazdă a finalei

Marocanii au investit enorm în ultimii ani în modernizarea stadioanelor din țară. Doar la Rabat, capitala Marocului, există patru arene de ultimă generație, într-un oraș cu circa două milioane de locuitori.

Până în 2030, planul marocanilor e să renoveze stadioanele din Agadir, Fes și Marrakesh, orașe care vor fi gazde ale Mondialului. Totodată, noua arenă Hassan II, din Casablanca, urmează să fie inaugurată în 2028. Hassan II va deveni cel mai mare stadion din lume, cu 115.000 de locuri, și ar putea fi chiar gazda finalei Cupei Mondiale din 2030, în locul arenei Santiago Bernabeu, din Madrid.

Infrastructura: autostrăzi de ultimă generație și trenuri de mare viteză

Poate neintuitiv pentru o țară din Africa, Maroc stă foarte bine din punct de vedere al infrastructurii. Marile orașe din țară, de la Tanger până la Agadir, sunt legate printr-un sistem modern de autostrăzi. De asemenea, există trenuri de mare viteză în țară. De altfel, trenul Al Boraq, care operează între marile orașe, atinge o viteză de 320 km/h și este unul dintre cele mai rapide din lume.