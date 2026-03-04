Jude Bellingham, pe modelul „Mbappe”. Decizia luată de starul lui Real Madrid, înaintea confruntării cu Manchester City - Antena Sport

Jude Bellingham (22 de ani) a urmat modelul lui Kylian Mbappe și a decis să ceară o a doua opinie în cazul accidentării suferite. Starul englez al lui Real Madrid a plecat la Londra, unde urmează să fie examinat de un medic.
Jude Bellingham s-a „rupt” în meciul cu Rayo Vallecano, disputat la începutul lunii februarie. Starul englez a suferit o accidentare musculară care l-a determinat să rateze, până acum, șase meciuri ale „galacticilor”.
Jude Bellingham, pe modelul „Mbappe”: a plecat de la Real Madrid pentru o nouă opinie medicală
Conform marca.com, Jude Bellingham a călătorit la Londra pentru a cere încă o opinie medicală, privind accidentarea sa. Acesta a fost însoțit de Niko Mihic, medicul principal al lui Real Madrid.
Spaniolii menționează că cei de la Real Madrid îi încurajează pe jucătorii accidentați să meargă și să ceară o altă opinie medicală, în vederea recuperării cât mai rapide. „Galacticii” au luat apărarea medicilor din cadrul clubului, subliniind că Bellingham și Mbappe nu au luat singuri decizia de a merge la un alt doctor.
Accidentarea lui Jude Bellingham s-ar fi agravat, iar sursa citată anterior notează că situația sa de la Real Madrid este una „sensibilă”. Din acest motiv, „galacticii” au decis să apeleze și la un medic din Anglia, în trecut ei colaborând și cu specialiști din fotbalul american sau NBA, de la Dallas Cowboys și LA Lakers.
Înainte de Jude Bellingham, Kylian Mbappe a decis să meargă în Franța, dată fiind accidentarea care îl macină de câteva săptămâni. Francezul ar urma să revină la Real Madrid vineri, în ziua în care „galacticii” o înfruntă pe Celta Vigo, în etapa a 27-a din La Liga.
Kylian Mbappe forțează revenirea pe teren pentru partida „de foc” cu Manchester City, din optimile Champions League. Meciul se va disputa miercuri, pe 11 martie, decizia finală în privința stării sale urmând să fie luată de medicii lui Real Madrid.
Spaniolii menționează că Mbappe rămâne optimist în ceea ce privește șansele sale de a juca în duelul tur cu Manchester City. Rămâne însă de văzut cum va evolua starea sa, francezii temându-se chiar de faptul că acesta ar putea să nu participe la World Cup 2026.
Înainte să călătorească în Anglia pentru a consulta și un alt medic, Jude Bellingham era așteptat să revină pe teren spre finalul lunii martie. Astfel, el va rata partida cu Manchester City de miercuri, de pe Bernabeu.
