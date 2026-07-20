E oficial. Cu ce echipă a semnat Mihai Pintilii

Chiar dacă s-a spus că Mihai Pintilii va alege o carieră de „principal”, după ce a plecat de la FCSB, el a ales în cele din urmă să-l urmeze tot pe Elias Charalambous.

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După ce a colaborat 3 ani cu Elias Charalambous la FCSB, Mihai Pintilii a decis să-i fie secund la Levadiakos, formaţia din prima ligă a Greciei.

Este prima experiență a fostului mijlocaș în afara României ca antrenor. Pintilii a fost prezentat deja oficial şi şi-a început activitatea.

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii a fost un cuplu de succes la FCSB, reușind să cucerească două titluri și două Supercupe, iar în competiţii europene au calificat echipa până în ”optimile” Europa League.