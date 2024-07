"E un lider al naţionalei?" Răzvan Lucescu l-a analizat pe Ianis Hagi şi a tras concluziile! Verdict despre fiul "Regelui" - Antena Sport

Răzvan Lucescu l-a analizat pe Ianis Hagi şi a tras concluziile Răzvan Lucescu şi Ianis Hagi/ Colaj Profimedia Răzvan Lucescu l-a analizat pe Ianis Hagi şi a tras concluziile. Antrenorul lui PAOK a transmis că fiul „Regelui” are nevoie de echipă în spate, pentru a-l ajuta, fiind de părere că internaţionalul român nu este un jucător dispus la un mare efort. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răzvan Lucescu a fost întrebat şi dacă Ianis Hagi este un lider al naţionalei. Antrenorul român a oferit un răspuns imediat şi a declarat că liderii se nasc, astfel că fiul „Regelui” are nevoie de anumite calităţi pentru a îndeplini acest rol. Răzvan Lucescu l-a analizat pe Ianis Hagi şi a tras concluziile Lucescu Jr a mai afirmat despre Ianis Hagi că este un jucător cu o viziune extraordinară, fiind extrem de ambiţios. Acesta a făcut o comporaţie şi cu Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei, şi a afirmat că acesta a dat dovadă de calităţi de lider, mai ales că a jucat cu numărul lui Olimpiu Moruţan, la EURO 2024. „Eu cred că Ianis la așa cum este el construit, cu talentul lui are nevoie de o echipă în spate care să-l ajute foarte mult, să-și pună în valoare tehnica și viziunea lui de joc. El nu este un jucător de efort deosebit! El este un jucător care trebuie să știe că ceilalți sunt bine poziționați, că-l acoperă când face vreo greșeală, să aibă această liniște și libertate de a face și greșeli pentru a-și pune în valoare calitatea lui, viziunea în primul rând a jocului. Reclamă

Habar n-am, nu știu dacă este un lider! Liderii se nasc, se și educă. Trebuie să aibă ceva. Nu-l cunosc ca om, știu că este un jucător foarte serios, cu ambiție și determinare foarte mare.

Ianis Hagi are o viziune extraordinară, are o calitate de joc, de pasă, cum nu sunt mulți în momentul de față în echipa națională. Nu pot să vorbesc de afară… Nicolae Stanciu este un lider? Din imaginile pe care le-am văzut mi s-a părut că are ceva. L-am văzut la conferința de presă, pe teren, plus ideea de a lua numărul lui Moruțan”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gsp.ro.

O legendă a lui Rangers l-a văzut pe Ianis Hagi la EURO 2024 şi a prevăzut o răsturnare de situaţie

O legendă a lui Rangers a avut declaraţii surprinzătoare după ce l-a văzut pe Ianis Hagi la EURO 2024. Cu aproape 300 de meciuri jucate în tricoul grupării de pe Ibrox, Barry Ferguson a prevăzut o răsturnare de situaţie.

Fostul mijlocaş al naţionalei Scoţiei a recunoscut că uitase că fiul „Regelui” Gică Hagi încă este sub contract cu Rangers. Chiar dacă au apărut tot mai multe informaţii că Ianis trebuie să îşi găsească echipă în această vară, Ferguson se aşteaptă ca internaţionalul român să fie păstrat de Philippe Clement. „Trebuie să fiu sincer, aproape că uitasem total de el. Abia când a început EURO 2024, în Germania, şi l-am văzut reprezentându-şi ţara, mi-am amintit că Ianis Hagi este încă jucător la Rangers. Clement va fi cu siguranţă atent la el şi va fi interesant de văzut ce îi prevede viitorul lui Hagi. Va vinde oare un jucător a cărui valoare a crescut sau îl vede drept un fotbalist care e pregătit să facă pasul la propria echipă? S-ar putea întoarce şi să devină un atu neaşteptat într-o perioadă dificilă a fostului meu club„, a declarat Barry Ferguson, potrivit rangersreview.co.uk.