Echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi. Revenire de senzație pregătită - Antena Sport

S-a aflat echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi (38 de ani). Starul argentinian, care în prezent evoluează la Inter Miami, este dorit în țara sa natală, la Newell’s Old Boys.
Echipa din Argentina este cea la care Lionel Messi a început să joace fotbal. Vicepreședintele a confirmat interesul pentru readucerea starului sud-american.
Newell’s Old Boys, din Argentina, vrea să-l transfere pe Lionel Messi
În ciuda faptului că Lionel Messi mai are contract cu Inter Miami până în 2028, oficialul clubului din Argentina a anunțat faptul că se pregătește revenirea acestuia la Newell’s Old Boys. Pe lângă formația din Argentina, pe urmele lui Messi se află și Galatasaray, care și-ar dori să-l împrumute în această iarnă.
„Lucrăm să-l aducem pe Leo la Newell’s la începutul anului 2027, dar deocamdată nu este nimic mai mult.
E un proiect mult mai mare decât Newell’s. E un proiect pentru orașul Rosario și pentru fotbalul argentinian. Totul depinde de ce putem oferi din punct de vedere al infrastructurii și al strategiei sportive”, a declarat Juan Manuel Medina, vicepreședintele de la Newell’s Old Boys, conform as.com.
Lionel Messi a plecat de la Newell’s Old Boys în 2000, atunci când a ajuns în academia Barcelonei. Starul argentinian a scris istorie ulterior alături de catalani, de care s-a despărțit în 2021, atunci când a semnat cu PSG.
La Inter Miami, Lionel Messi va disputa primul meci din noul sezon pe 22 februarie, împotriva celor de la Los Angeles FC, în deplasare. Starul argentinian se pregătește și de participarea la World Cup 2026, competiție care se vede exclusiv în Universul Antena.
