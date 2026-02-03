Numele lui Edi Iordănescu este avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: "Ar fi ideal pentru această situaţie" - Antena Sport

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate şi este internat, iar în lumea fotbalului din România se vorbeşte deja de un înlocuitor, în cazul în care selecţionerul ar avea nevoie de o perioadă îndelungată de refacere.

“S-a exagerat foarte mult”, a susţinut Lucescu printr-o declaraţie, lăsând de înţeles că nu are de gând să plece de la naţionala României.

Despre situaţia lui Mircea Lucescu a vorbit şi Florin Răducioiu. “Nu ştiu absolut nimic despre starea lui de sănătate, ce am citit şi eu. Astăzi s-a spus că se simte mai rău, eu am fost la FRF şi nu s-a discutat nimic acolo. M-am văzut cu Burleanu, Stoichiţă şi am vorbit alte subiecte. Vreau să cred că se simte bine. Vreau să cred că trece peste această problemă, care vine după o vreme rece, geroasă. Avem nevoie de Mircea Lucescu. Ne aşteaptă două meciuri foarte grele şi să se refacă cât mai repede pentru că avem nevoie de el, contra Turciei”, a spus Florin Răducioiu în exclusivitate pentru Antena Sport.

Întrebat dacă totuşi Mircea Lucescu nu va mai putea sta pe banca României, iar FRF va avea nevooe de un înlocuitor, fostul component al “Generaţiei de Aur” crede că cea mai bună variantă este Edi Iordănescu.

“Singura persoană care poate răspunde este Răzvan Burleanu. Se poate întâmpla să ai nevoie de o soluţie temporară. Nu ştiu care sunt gândurile şi ideile lui Răzvan Burleanu. Edi Iordănescu cunoaşte foarte bine aceşti jucători. Da, a făcut un lucru extraordinar, deci ar fi ideal pentru această situaţie. Sunt nişte ipoteze. Ar fi ideal în cazul în care şi el ar accepta. Nu ar fi aşa simplu. Eu cred că Edi este un mare profesionist, un mare patriot. Vorbim de ipoteze”, a mai spus Răducioiu.