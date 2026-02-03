Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"U" Cluj - FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start

“U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start

Andrei Nicolae Publicat: 3 februarie 2026, 17:24

Comentarii
U Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start

Imagine din FC Argeș - "U" Cluj / Sport Pictures

Universitatea Cluj și FC Argeș se întâlnesc astăzi în cel de-al doilea meci al zilei în etapa intermediară din Liga 1. Duelul este unul crucial în ceea ce privește lupta pentru play-off, ținând cont că la meciul din Ardeal sunt angrenate două formații aflate în prezent în Top 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre “U” Cluj și FC Argeș va avea loc de la ora 18:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

“U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00)

Echipele de start: 

  • U Cluj (4-3-3): Lefter – Mikanovic, Cristea, Coubiș, M. Silva – G. Simion, Bic, Nistor – Mendy, Macalou, Trică
    Rezerve: Cosa – Chinteș, Cisse, Chipciu, Toșca, Drammeh, Codrea, Stanojev, El Sawy, Fabry, Gheorghiță, Taiwo
    Absenți: Artean, Lukic, V. Postolachi (accidentați)
    Antrenor: Cristiano Bergodi 
  • FC Argeș (4-4-2): Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Seto – Y. Pîrvu, Emmers, Brobbey
    Rezerve: Straton – Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blagaic, Micovschi, R. Moldoveanu, Bettaieb, Matos, F. Manole
    Absenți: R. Matos (accidentat)
    Antrenor: Bogdan Andone 

Universitatea Cluj vine la meciul de pe teren propriu cu elanul victoriei din etapa precedentă, când a învins-o pe Rapid chiar în Giulești cu scorul de 2-0. Oucasse Mendy și Dan Nistor au semnat golurile care au adus victoria formației lui Cristiano Bergodi, aflată în prezent pe locul 6, ultimul care asigură accesul în play-off. Clujenii au 39 de puncte, la unul distanță de ocupanta poziției cu numărul 7.

De cealaltă parte, FC Argeș a fost învinsă în etapa trecută de UTA într-un alt duel important privind lupta pentru play-off. În ciuda eșecului, piteștenii rămân formația cu cele mai mari șanse de a intra în Top 6 dintre cele aflate sub Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. Jucătorii lui Bogdan Andone sunt pe locul 4, cu 40 de puncte adunate.

Reclamă
Reclamă

În meciul tur, FC Argeș a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 grație unui gol marcat de Adel Bettaieb. În acel meci de la Mioveni disputat în septembrie 2025, fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat, Bic de la ardeleni și Oancea de la piteșteni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
17:28
Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1
17:03
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
17:03
De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun”
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
16:37
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
16:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”