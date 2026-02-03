"U" Cluj - FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start - Antena Sport

Universitatea Cluj și FC Argeș se întâlnesc astăzi în cel de-al doilea meci al zilei în etapa intermediară din Liga 1. Duelul este unul crucial în ceea ce privește lupta pentru play-off, ținând cont că la meciul din Ardeal sunt angrenate două formații aflate în prezent în Top 6.

Partida dintre “U” Cluj și FC Argeș va avea loc de la ora 18:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

“U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00)

Echipele de start:

U Cluj (4-3-3): Lefter – Mikanovic, Cristea, Coubiș, M. Silva – G. Simion, Bic, Nistor – Mendy, Macalou, Trică

Rezerve: Cosa – Chinteș, Cisse, Chipciu, Toșca, Drammeh, Codrea, Stanojev, El Sawy, Fabry, Gheorghiță, Taiwo

Absenți: Artean, Lukic, V. Postolachi (accidentați)

Antrenor: Cristiano Bergodi

FC Argeș (4-4-2): Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Seto – Y. Pîrvu, Emmers, Brobbey

Rezerve: Straton – Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blagaic, Micovschi, R. Moldoveanu, Bettaieb, Matos, F. Manole

Absenți: R. Matos (accidentat)

Antrenor: Bogdan Andone

Universitatea Cluj vine la meciul de pe teren propriu cu elanul victoriei din etapa precedentă, când a învins-o pe Rapid chiar în Giulești cu scorul de 2-0. Oucasse Mendy și Dan Nistor au semnat golurile care au adus victoria formației lui Cristiano Bergodi, aflată în prezent pe locul 6, ultimul care asigură accesul în play-off. Clujenii au 39 de puncte, la unul distanță de ocupanta poziției cu numărul 7.

De cealaltă parte, FC Argeș a fost învinsă în etapa trecută de UTA într-un alt duel important privind lupta pentru play-off. În ciuda eșecului, piteștenii rămân formația cu cele mai mari șanse de a intra în Top 6 dintre cele aflate sub Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. Jucătorii lui Bogdan Andone sunt pe locul 4, cu 40 de puncte adunate.