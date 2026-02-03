Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham - Antena Sport

Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. Şi, acum vine surpriza! Conform Football London, Radu Drăgușin ar urma să fie trecut pe lista UEFA de Tottenham pentru a putea evolua în fazele eliminatorii Champions League!

Londonezii vor evolua direct în optimile de finală ale competiției, unde se vor duela cu Juventus, Atletico Madrid, Galatasaray sau Club Brugge. Cum trebuie să joace pe toate fronturile, Tottenham ia în calcule şi introducerea românului pe lista UEFA.

Radu Drăguşin, criticat aspru pentru ultima evoluţie

Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la Tottenham, în meciul cu Manchester City, 2-2, în care românul de 23 de ani a avut o evoluţie slabă în prima repriză.

Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri încasate de Tottenham. La prima reușită, a lui Rayan Cherki, din minutul 11, fundașul român a fost depășit cu ușurință, iar la cea de-a doua, a lui Antoine Semenyo, din minutul 44, a pasat greșit direct la un adversar. Englezii au subliniat faptul că prima repriză a fost un „dezastru” pentru Radu Drăgușin. Fundașul român și-a ridicat însă nivelul de joc în a doua parte a jocului, Tottenham reușind să revină spectaculos și să încheie la egalitate cu Manchester City.

„Un dezastru în prima repriză pentru român, care a fost vinovat la ambele goluri ale lui City, arătând o lipsă de agresivitate în ceea ce privește marcajul asupra lui Cherki și producând o degajare slabă la al doilea. Cu toate acestea, în a doua repriză, a avut o prestație mai calmă, menținându-l pe Haaland liniștit”, au notat englezii de la spurs-web.com.