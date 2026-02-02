Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray - Antena Sport

Lionel Messi se află sub contract cu cei de la Inter Miami până la finalul anului 2028, dar ar putea reveni temporar în Europa pentru o mutare de senzație, care ar putea șoca piața transferurilor.
Presa din Turcia a început să scrie tot mai mult despre interesul celor de la Galatasaray pentru starul argentinian, care ar putea evolua în această a doua parte a sezonului la gruparea din Superliga.
Lionel Messi la Galatasaray? Ce au scris turcii
Noul sezon din Major League Soccer începe în luna februarie, iar presa din Turcia a scris tot mai mult despre o mutare șoc pe piața transferurilor din întreaga lume.
Potrivit fanatik.com.tr, campioana Galatasaray ar fi înaintat deja o propunere pentru starul argentinian, care este așteptat să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon.
Mai mult decât atât, solicitările lui Lionel Messi sunt cu adevărat ireale: 3,5 milioane de euro / meci jucat, toate cheltuielile sale suportate de către club, securitate la cel mai înalt nivel, un asistent din Argentina special pentru el, minim 12 meciuri jucate plus multe altele.
Lionel Messi’nin Galatasaray’dan talepleri:
– 3.5 milyon euro maç başına ücret
– Türkiye’deki her dalda, her konuda tüm masraflarının kulüp tarafından karşılanması
– Galatasaray maçlarında sadece iç sahadaki müsabakalarda forma giymek, takım otobüsüne binmek yok, kulübün tahsis…
— Mekteb-i Gala (@MektebiGala) February 1, 2026
