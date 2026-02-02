Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray - Antena Sport

Lionel Messi se află sub contract cu cei de la Inter Miami până la finalul anului 2028, dar ar putea reveni temporar în Europa pentru o mutare de senzație, care ar putea șoca piața transferurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Turcia a început să scrie tot mai mult despre interesul celor de la Galatasaray pentru starul argentinian, care ar putea evolua în această a doua parte a sezonului la gruparea din Superliga.

Lionel Messi la Galatasaray? Ce au scris turcii

Noul sezon din Major League Soccer începe în luna februarie, iar presa din Turcia a scris tot mai mult despre o mutare șoc pe piața transferurilor din întreaga lume.

Potrivit fanatik.com.tr, campioana Galatasaray ar fi înaintat deja o propunere pentru starul argentinian, care este așteptat să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon.

Mai mult decât atât, solicitările lui Lionel Messi sunt cu adevărat ireale: 3,5 milioane de euro / meci jucat, toate cheltuielile sale suportate de către club, securitate la cel mai înalt nivel, un asistent din Argentina special pentru el, minim 12 meciuri jucate plus multe altele.