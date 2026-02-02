Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray

Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 16:41

Comentarii
Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray

Lionel Messi / Profimedia

Lionel Messi se află sub contract cu cei de la Inter Miami până la finalul anului 2028, dar ar putea reveni temporar în Europa pentru o mutare de senzație, care ar putea șoca piața transferurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Turcia a început să scrie tot mai mult despre interesul celor de la Galatasaray pentru starul argentinian, care ar putea evolua în această a doua parte a sezonului la gruparea din Superliga.

Lionel Messi la Galatasaray? Ce au scris turcii

Noul sezon din Major League Soccer începe în luna februarie, iar presa din Turcia a scris tot mai mult despre o mutare șoc pe piața transferurilor din întreaga lume.

Potrivit fanatik.com.tr, campioana Galatasaray ar fi înaintat deja o propunere pentru starul argentinian, care este așteptat să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon.

Mai mult decât atât, solicitările lui Lionel Messi sunt cu adevărat ireale: 3,5 milioane de euro / meci jucat, toate cheltuielile sale suportate de către club, securitate la cel mai înalt nivel, un asistent din Argentina special pentru el, minim 12 meciuri jucate plus multe altele.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Observator
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
Fanatik.ro
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
17:46
Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off. Echipele de start
17:46
George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt”
17:37
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
17:28
Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026
17:25
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie
17:16
Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro”
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”