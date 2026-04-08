Home | Fotbal | Echipa naţională | „Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești” Mesajul lui Fatih Terim după moartea lui Lucescu

„Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești” Mesajul lui Fatih Terim după moartea lui Lucescu

Sebastian Ujica Publicat: 8 aprilie 2026, 16:37

Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești” Mesajul lui Fatih Terim după moartea lui Lucescu

Fatih Terim și Mircea Lucescu au avut o rivalitate superbă în Turcia / Instagram

Unul dintre cei mai mari rivali din cariera lui Mircea Lucescu a fost Fatih Terim. Antrenorul turc l-a urmat la Galatasaray, în 2002, iar apoi au avut loc multe dueluri directe în perioada în care Lucescu era la Beșiktaș. Terim a fost rival și al lui Răzvan Lucescu, pe vremea în care o antrena pe Panathinaikos, iar Răzvan era la PAOK.

În ciuda rivalității, respectul a dominat. Iar Fatih Terim a transmis un mesaj superb după anunțul morții lui Mircea Lucescu.

Mesajul lui Fatih Terim pentru Mircea Lucescu

Fatih Terim a postat pe rețelele de socializare o scrisoare către Mircea Lucescu.

„Dragă Mircea,

Nu e ușor să scriu aceste rânduri.

Dar, ca doi oameni ai fotbalului care și-au petrecut aproape întreaga viață între liniile terenului, cu mirosul unic al ierbii și sub presiuni pe care nu toți le cunosc, povestea asta merită spusă până la capăt, fără să rămână în tăcere.

În jumătatea de secol care a trecut, s-au schimbat oameni, epoci, fotbalul, lumea întreagă. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată. Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești. Aceleași bucurii, tristeți, furtuni, dezamăgiri. Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, felicitați, înțeleși și uneori deloc înțeleși. Cred că ceea ce ne-a legat cel mai mult a fost loialitatea față de acest joc.

Poate că destinul te-a adus pentru ultima oară în Istanbul, locul pe care îl iubeai atât de mult, tocmai din acest motiv. Acesta este un rămas-bun clădit pe respect. Ai făcut dreptate fotbalului până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci pentru acest joc în sine. Și știu că, oriunde vei fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal.

Odihnește-te în pace, prietene” a scris Fatih Terim.

 

