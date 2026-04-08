„Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești” Mesajul lui Fatih Terim după moartea lui Lucescu

Unul dintre cei mai mari rivali din cariera lui Mircea Lucescu a fost Fatih Terim. Antrenorul turc l-a urmat la Galatasaray, în 2002, iar apoi au avut loc multe dueluri directe în perioada în care Lucescu era la Beșiktaș. Terim a fost rival și al lui Răzvan Lucescu, pe vremea în care o antrena pe Panathinaikos, iar Răzvan era la PAOK.

Dar, ca doi oameni ai fotbalului care și-au petrecut aproape întreaga viață între liniile terenului, cu mirosul unic al ierbii și sub presiuni pe care nu toți le cunosc, povestea asta merită spusă până la capăt, fără să rămână în tăcere.

În jumătatea de secol care a trecut, s-au schimbat oameni, epoci, fotbalul, lumea întreagă. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată. Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești. Aceleași bucurii, tristeți, furtuni, dezamăgiri. Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, felicitați, înțeleși și uneori deloc înțeleși. Cred că ceea ce ne-a legat cel mai mult a fost loialitatea față de acest joc.

Poate că destinul te-a adus pentru ultima oară în Istanbul, locul pe care îl iubeai atât de mult, tocmai din acest motiv. Acesta este un rămas-bun clădit pe respect. Ai făcut dreptate fotbalului până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci pentru acest joc în sine. Și știu că, oriunde vei fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal.