Rinat Ahmetov și Igor Surkis vin la funeraliile lui Mircea Lucescu! Liderii ucraineni, sprijin pentru familia antrenorului

Daniel Işvanca Publicat: 8 aprilie 2026, 16:30

Rinat Ahmetov și Mircea Lucescu / AFP

Moartea lui Mircea Lucescu a îndurerat o lume întreagă, de la familie, până la jucători lansați de acesta sau conducători de club. Legendarul antrenorul român a scris istorie mai ales în fotbalul ucrainean, acolo unde le-a pregătit pe Șahtior Donețk și Dynamo Kiev.

Rinat Ahmetov și Igor Surkis, cei care administrează prestigioasele cluburi din țara vecină, și-au anunțat participarea la funeraliile fostului selecționer al României.

Nume mari din fotbal, prezente la funeraliile lui Mircea Lucescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională din București, acolo unde fanii și apropiații acestuia vor avea ocazia să își ia rămas-bun de la fostul selecționer al României.

La funeraliile legendarului antrenor român vor lua parte și Rinat Ahmetov și Igor Surkis, oameni cu care „Il Luce” a lucrat la Șahtior Donețk și Dynamo Kiev.

„Vor veni cu avioane private, cel mai probabil vor ajunge joi. Erau interesați în mod deosebit când va fi și doamna Neli, soția domnului Lucescu, la stadion, unde va fi depus sicriul, pentru că vor să-i prezinte în mod direct condoleanțe și să o îmbrățișeze. Au cunoscut-o foarte bine și pe domnia ei, în toți anii în care ea l-a însoțit pe Mircea Lucescu la Donețk și Kiev”, a declarat Zaporojanu, potrivit golazo.ro.

