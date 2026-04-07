David Popovici a reacţionat după ce Mircea Lucescu a murit: “Un gol imens”

Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.

Mircea Lucescu a avut mari probleme de sănătate și înaintea barajului cu Turcia

Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 au fost de asemenea dificile pentru fostul selecționer al României, care s-a luptat și atunci cu probleme mari de sănătate, fiind chiar în pericol de a rata barajul cu Turcia.

Acesta a făcut însă tot posibilul pentru a reveni pe bancă, dar deznodământul barajului cu Turcia a fost unul care probabil că a avut o influență negativă asupra stării de spirit, dar mai ales de sănătate a selecționerului.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor